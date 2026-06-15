Jude Bellingham ve Real Madrid: Jose Mourinho'nun gelişi İngiliz yıldız için sınav olacak

Real Madrid kulübünü çevreleyen söylentiler ve beklenmedik değişikliklerin ortasında, İngiltere milli takımı orta sahası Jude Bellingham ciddi bir baskı altında. Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak takıma dönmesi beklenirken, uzmanlar genç yıldız için "saklanacak yer kalmayacağı" konusunda uyarıyor. Bu konu hakkında eski İngiliz milli oyuncu Peter Reid, Goal.com'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2025-26 sezonu Bellingham için oldukça zorlu geçiyor. Sezon başında omzundan geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme süreci nedeniyle hazırlık kampını kaçıran futbolcu, uzun süre en iyi formuna kavuşamadı. Şubat ayında Rayo Vallecano maçında yaşadığı sakatlık ise durumu daha da kötüleştirdi. Sahayı gözyaşlarıyla terk eden Bellingham, fiziksel ve zihinsel olarak zor bir dönemden geçiyor.

Mourinho faktörü ve Galacticos içindeki rekabet

63 yaşındaki Jose Mourinho'nun Madrid'e dönüşüyle kulüpteki atmosferin kökten değişmesi bekleniyor. "The Special One" lakaplı teknik adamın, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızlarla dolu soyunma odasında düzeni sağlaması ve iki yıldır büyük kupa kazanamayan takımı yeniden ayağa kaldırması gerekiyor. Bu şartlar altında Bellingham, sadece kulüpte değil, milli takımda da ilk 11'deki yerini kanıtlamak zorunda.

Peter Reid'e göre, Real Madrid gibi bir kulüpte kendini göstermenin tek yolu sahadaki sonuçlardır. "Sahaya çıktığında saklanacak bir yer yoktur. Jude tüm sorulara sadece oyunuyla cevap vermek zorunda" diyor emektar futbolcu. Bu durum, Mourinho gibi talepkar bir teknik direktörün yönetiminde daha da önem kazanıyor.

Milli takımda rekabet artıyor

İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel de Bellingham'a garanti bir yer vaat etmiyor. Morgan Rogers ve Eberechi Eze gibi yetenekli oyuncuların harika formu, Bellingham'ın "Üç Aslan"daki 10 numara pozisyonunu tehlikeye atıyor. Tuchel, kadro konusunda henüz nihai bir karar vermediğini ve her şeyin oyuncuların mevcut durumuna bağlı olduğunu belirtti.

Buna rağmen Bellingham, La Liga'nın son haftalarında golcülük yeteneklerini yeniden sergilemeye başladı. Son üç maçta iki gol atan orta saha oyuncusu, üzerindeki eleştirileri azaltmaya çalışıyor. Ancak Real Madrid ve İngiltere milli takımındaki yüksek beklentiler onun dinlenmesine izin vermiyor.

Sonuç olarak, önümüzdeki aylar Bellingham'ın kariyerindeki en önemli sınavlardan biri olacak. Mourinho liderliğindeki yeni projede liderlik özelliklerini yeniden ortaya koyabilir veya yoğun rekabetin altında kalabilir. Madrid taraftarları ise takımın yeniden kupalara dönmesini dört gözle bekliyor.