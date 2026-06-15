Jude Bellingham ve Real Madrid: Jose Mourinho'nun gelişi İngiliz yıldız için sınav olacak

·22·Spor
Jude Bellingham ve Real Madrid: Jose Mourinho'nun gelişi İngiliz yıldız için sınav olacak

Real Madrid kulübünü çevreleyen söylentiler ve beklenmedik değişikliklerin ortasında, İngiltere milli takımı orta sahası Jude Bellingham ciddi bir baskı altında. Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak takıma dönmesi beklenirken, uzmanlar genç yıldız için "saklanacak yer kalmayacağı" konusunda uyarıyor. Bu konu hakkında eski İngiliz milli oyuncu Peter Reid, Goal.com'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2025-26 sezonu Bellingham için oldukça zorlu geçiyor. Sezon başında omzundan geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme süreci nedeniyle hazırlık kampını kaçıran futbolcu, uzun süre en iyi formuna kavuşamadı. Şubat ayında Rayo Vallecano maçında yaşadığı sakatlık ise durumu daha da kötüleştirdi. Sahayı gözyaşlarıyla terk eden Bellingham, fiziksel ve zihinsel olarak zor bir dönemden geçiyor.

Mourinho faktörü ve Galacticos içindeki rekabet

63 yaşındaki Jose Mourinho'nun Madrid'e dönüşüyle kulüpteki atmosferin kökten değişmesi bekleniyor. "The Special One" lakaplı teknik adamın, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi yıldızlarla dolu soyunma odasında düzeni sağlaması ve iki yıldır büyük kupa kazanamayan takımı yeniden ayağa kaldırması gerekiyor. Bu şartlar altında Bellingham, sadece kulüpte değil, milli takımda da ilk 11'deki yerini kanıtlamak zorunda.

Peter Reid'e göre, Real Madrid gibi bir kulüpte kendini göstermenin tek yolu sahadaki sonuçlardır. "Sahaya çıktığında saklanacak bir yer yoktur. Jude tüm sorulara sadece oyunuyla cevap vermek zorunda" diyor emektar futbolcu. Bu durum, Mourinho gibi talepkar bir teknik direktörün yönetiminde daha da önem kazanıyor.

Milli takımda rekabet artıyor

İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel de Bellingham'a garanti bir yer vaat etmiyor. Morgan Rogers ve Eberechi Eze gibi yetenekli oyuncuların harika formu, Bellingham'ın "Üç Aslan"daki 10 numara pozisyonunu tehlikeye atıyor. Tuchel, kadro konusunda henüz nihai bir karar vermediğini ve her şeyin oyuncuların mevcut durumuna bağlı olduğunu belirtti.

Buna rağmen Bellingham, La Liga'nın son haftalarında golcülük yeteneklerini yeniden sergilemeye başladı. Son üç maçta iki gol atan orta saha oyuncusu, üzerindeki eleştirileri azaltmaya çalışıyor. Ancak Real Madrid ve İngiltere milli takımındaki yüksek beklentiler onun dinlenmesine izin vermiyor.

Sonuç olarak, önümüzdeki aylar Bellingham'ın kariyerindeki en önemli sınavlardan biri olacak. Mourinho liderliğindeki yeni projede liderlik özelliklerini yeniden ortaya koyabilir veya yoğun rekabetin altında kalabilir. Madrid taraftarları ise takımın yeniden kupalara dönmesini dört gözle bekliyor.

Real MadridJude BellinghamJose MourinhoİngiltereFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ruben Amorim yeniden büyük sahnede: Portekizli teknik adam Milan ile anlaşmaya vardıRuben Amorim yeniden büyük sahnede: Portekizli teknik adam Milan ile anlaşmaya vardıBugün, 10:50Bayern, PSV yıldızı Ismael Saibari transferi konusunda anlaşmaya vardıBayern, PSV yıldızı Ismael Saibari transferi konusunda anlaşmaya vardıBugün, 10:30Dünya Kupası'ndaki bir gol Katarlı futbolcuya servet kazandırdıDünya Kupası'ndaki bir gol Katarlı futbolcuya servet kazandırdıBugün, 09:49Real Madrid, Chelsea savunmacısı Marc Cucurella'yı 52 milyon sterline transfer ettiReal Madrid, Chelsea savunmacısı Marc Cucurella'yı 52 milyon sterline transfer ettiBugün, 09:39Kylian Mbappe oyununu değiştirmeye söz verdi: Fransa için yeni planKylian Mbappe oyununu değiştirmeye söz verdi: Fransa için yeni planBugün, 09:19Real Madrid yarıştan çekildi: Matheus Fernandes Manchester United'a yakınReal Madrid yarıştan çekildi: Matheus Fernandes Manchester United'a yakınBugün, 09:10
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?