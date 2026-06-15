Ruben Amorim yeniden büyük sahnede: Portekizli teknik adam Milan ile anlaşmaya vardı

·0·Spor
Ruben Amorim yeniden büyük sahnede: Portekizli teknik adam Milan ile anlaşmaya vardı

Ünlü Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, uzun bir aradan sonra büyük futbola geri dönüyor. Ocak ayında Manchester United'dan ayrılan uzman isim, İtalyan devi Milan'ı çalıştırmayı kabul etti. Bu atama, Serie A devi için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Bu haberi Goal.com veriyor.

Goal.com'un paylaştığı bilgilere göre, 41 yaşındaki teknik adam San Siro'da Massimiliano Allegri'nin yerini alacak. Taraflar ilk etapta iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı. Anlaşmaya göre Amorim 2028 yılına kadar Milan'da kalabilir ve sözleşmede iş birliğini bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Mali şartlar ve temel hedefler

Amorim'in İtalya'daki maaşı yıllık 3,5 milyon avro olacak. Ayrıca sözleşmede takımın kazanacağı kupalara ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor. Milan'ın son iki sezondur prestijli Avrupa kupasından uzak kaldığı ve yeni teknik direktörün bir numaralı görevinin bu olacağı belirtiliyor.

Ruben Amorim başlangıçta Manchester United'dan ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmeyi planlıyordu. Ancak yedi kez Avrupa şampiyonu olan kulübün teklifi planlarını değiştirdi. Şu anda teknik adam, kulüp sahibi ve RedBird Capital'in patronu Gerry Cardinale'den nihai onayı bekliyor. Yeşil ışık yandığı anda sözleşme imzalamak için Milan'a hareket edecek.

Manchester United için beklenmedik hediye

Milan yönetimi teknik direktör arayışında Matthias Jaissle ismini de değerlendirmişti. Ancak Amorim'in serbest oyuncu statüsünde olması ve herhangi bir tazminat ödenmesine gerek kalmaması belirleyici faktör oldu. Bu transfer sadece Milan için değil, Manchester United için de mali açıdan faydalı oldu.

Mesele şu ki, Manchester United teknik direktörü görevden aldığı için ona ve ekibine 16,7 milyon sterlin tazminat ödemek zorundaydı. Amorim'in yeni bir işe başlaması, İngiliz kulübünü bu ödemelerin büyük bir kısmından kurtarıyor. Manchester United'ın Michael Carrick yönetiminde oyununu bulduğu bir dönemde, bu mali rahatlama kulüp kasası için ilaç gibi geldi.

Yeni sezona hazırlıklara yakında başlaması beklenen Ruben Amorim, Sporting CP dönemindeki başarılarını İtalya'da tekrarlamaya çalışacak. Milan taraftarları ise genç ve enerjik teknik adamın takımı yeniden zirveye taşımasını bekliyor.

MilanRuben AmorimManchester UnitedTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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