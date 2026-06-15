Pedro Porro, Tottenham ile yeni sözleşme imzaladı: Real Madrid ve City'nin umutları suya düştü

·56·Spor
Pedro Porro, Tottenham ile yeni sözleşme imzaladı: Real Madrid ve City'nin umutları suya düştü

Londra ekibi Tottenham kulübü, sağ bek oyuncusu Pedro Porro ile mevcut sözleşmesini uzattı. İspanyol futbolcunun yeni sözleşmesi 2031 yılına kadar geçerli olacak. Bu karar, oyuncu hakkındaki transfer dedikodularına son verirken, onu kadrosuna katmak isteyen dev kulüplerin planlarını boşa çıkardı. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor .

BBC'nin haberine göre, 26 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesinin bitimine daha iki yıl vardı. Ancak son sezonlardaki üstün performansı ve takım oyunundaki kilit rolü, yönetimi harekete geçirdi. Tottenham Porro'yu uzun vadeli projesinin temeli olarak görüyor ve onu kulüpte tutmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Pedro Porro, Londra ekibine 2023 yılının Ocak ayında Portekiz'in Sporting CP takımından kiralık olarak katılmıştı. Aynı yılın yazında "Spurs", oyuncunun bonservisini 40 milyon sterlin karşılığında tamamen satın aldı. O günden bu yana İspanyol futbolcu, takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve toplam 152 maçta forma giydi.

Devlerin ilgisi ve teknik direktörün övgüsü

Son aylarda Pedro Porro, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Goal.com'un verilerine göre, Real Madrid ve Manchester City savunmacının hizmetlerine ciddi ilgi gösteriyordu. Madrid ekibi onu Dani Carvajal'in yerine ideal bir aday olarak görürken, Pep Guardiola ise taktiksel planlarına uyum sağlayacağına inanıyordu. Yeni sözleşme, bu kulüpler için beklenmedik bir darbe oldu.

Takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi, oyuncunun kararını övgüyle karşıladı. Teknik direktör, Porro'nun sadece savunmada değil, hücum organizasyonlarında da Premier League'in en iyi oyuncularından biri olduğunu belirtti. De Zerbi, "Pedro bizim için çok önemli. Teknik becerisi ve her gün kendini geliştirme arzusu takdire şayan. Futbolu çok zekice anlıyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Tottenham için oldukça zorlu geçmesine rağmen, Porro istikrarını korudu. Tüm kulvarlarda 47 maçta görev alarak takımın en çok forma giyen oyuncusu oldu. Fiziksel durumu ve dayanıklılığı, kulübün yeni stratejisinde belirleyici bir rol oynuyor.

Bu anlaşma Tottenham için stratejik bir zafer olarak kabul ediliyor. En iyi oyuncularını elinde tutarak, kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti ve şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu gösterdi. Porro'nun 2031'e kadar takımda kalması, taraftarlar için de büyük bir sevinç kaynağı oldu.

TottenhamPedro PorroTransferReal MadridPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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