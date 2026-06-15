Federico Chiesa Liverpool'da kalmaya karar verdi: İtalyan forvet kendini kanıtlamak istiyor

·39·Spor
Federico Chiesa Liverpool'da kalmaya karar verdi: İtalyan forvet kendini kanıtlamak istiyor

Liverpool'un İtalyan forveti Federico Chiesa, Merseyside ekibindeki geleceği için savaşmaya hazır olduğunu açıkladı. Arne Slot'un ayrılışının ardından oyuncu, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde gerçek potansiyelini sergilemeye ve ilk 11'de yer bulmaya kararlı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Liverpool'a geldiğinden beri Chiesa beklenen performansı sergileyemedi ve vaktinin çoğunu yedek kulübesinde geçirmek zorunda kaldı. 2025-26 sezonu onun için şanssız geçti; tüm kulvarlarda sadece 726 dakika sahada kalabildi. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör değişikliği 28 yaşındaki kanat oyuncusunun planlarını tamamen değiştirdi.

Yeni teknik direktör ve yeni fırsatlar

Andoni Iraola'nın Liverpool'un başına geçmesinin takımın taktiksel yapısında ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Chiesa, İspanyol teknik adamın yüksek yoğunluklu sisteminin kendi oyun tarzına uygun olduğuna inanıyor. İtalyan futbolcu, ABD'deki yaz kamplarını kendini göstermek için en iyi fırsat olarak görüyor.

TuttoJuve muhabiri Mirko Di Natale'nin bilgilerine göre, Chiesa kulüp onu resmen transfer listesine koymadığı sürece İngiltere'den ayrılmaya niyetli değil. Liverpool gibi dünyanın en iyi beş kulübünden birinde söz sahibi olmayı ve taraftarların güvenini boşa çıkarmamayı öncelikli hedef olarak görüyor.

İtalya Serie A'dan birçok kulüp, özellikle Juventus ve Como, futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Buna rağmen Chiesa şimdilik ülkesine dönmeyi düşünmüyor. Asıl hedefi, İngiltere Premier Ligi'nin temposuna uyum sağlamak ve Liverpool'un hücum hattında lider oyuncu haline gelmek.

Juventus ile ilgili anılar

Federico Chiesa, eski takımı Juventus hakkında da açıklamalarda bulundu. Torino ekibinden ayrılışıyla ilgili dedikodulara açıklık getirerek, kulüp yönetimi ve teknik direktör Thiago Motta'nın kendisine ihtiyaç duyulmadığını açıkça belirttiklerini vurguladı. Futbolcunun ifadesine göre, Juventus ile hiçbir zaman para konusunda tartışmadı.

"Juventus'u her zaman kalbimde taşıyacağım ve bir gün oraya dönmek isterim. Ancak şu an tüm odağım Liverpool'da. Yeni teknik direktör Iraola ile konuşacağım ve şansımı değerlendireceğim," diye ekledi forvet. Şimdilik Merseyside taraftarları, Chiesa'dan gelecek sezon çok daha parlak bir performans bekliyor.

Federico ChiesaLiverpoolTransferİngiltere Premier LigiFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Newcastle yıldızları Manchester United ve Arsenal'in radarındaNewcastle yıldızları Manchester United ve Arsenal'in radarındaBugün, 13:54Jordan Henderson, Jude Bellingham'a yönelik eleştirileri asılsız olarak nitelendirdiJordan Henderson, Jude Bellingham'a yönelik eleştirileri asılsız olarak nitelendirdiBugün, 13:19Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı: Thomas Tuchel yeni bir strateji belirliyorJude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı: Thomas Tuchel yeni bir strateji belirliyorBugün, 13:16Van Dijk, Dünya Kupası'ndaki reklam aralarını eleştirdiVan Dijk, Dünya Kupası'ndaki reklam aralarını eleştirdiBugün, 12:50Arman Tsarukyan, UFC'deki sansasyonel dövüşün ardından multimilyoner olduArman Tsarukyan, UFC'deki sansasyonel dövüşün ardından multimilyoner olduBugün, 12:17Barcelona, Rayan Cherki ve Lamine Yamal ikilisiyle yeni bir dönem başlatmak istiyorBarcelona, Rayan Cherki ve Lamine Yamal ikilisiyle yeni bir dönem başlatmak istiyorBugün, 12:11
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?