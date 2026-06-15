Federico Chiesa Liverpool'da kalmaya karar verdi: İtalyan forvet kendini kanıtlamak istiyor

Liverpool'un İtalyan forveti Federico Chiesa, Merseyside ekibindeki geleceği için savaşmaya hazır olduğunu açıkladı. Arne Slot'un ayrılışının ardından oyuncu, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde gerçek potansiyelini sergilemeye ve ilk 11'de yer bulmaya kararlı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Liverpool'a geldiğinden beri Chiesa beklenen performansı sergileyemedi ve vaktinin çoğunu yedek kulübesinde geçirmek zorunda kaldı. 2025-26 sezonu onun için şanssız geçti; tüm kulvarlarda sadece 726 dakika sahada kalabildi. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör değişikliği 28 yaşındaki kanat oyuncusunun planlarını tamamen değiştirdi.

Yeni teknik direktör ve yeni fırsatlar

Andoni Iraola'nın Liverpool'un başına geçmesinin takımın taktiksel yapısında ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Chiesa, İspanyol teknik adamın yüksek yoğunluklu sisteminin kendi oyun tarzına uygun olduğuna inanıyor. İtalyan futbolcu, ABD'deki yaz kamplarını kendini göstermek için en iyi fırsat olarak görüyor.

TuttoJuve muhabiri Mirko Di Natale'nin bilgilerine göre, Chiesa kulüp onu resmen transfer listesine koymadığı sürece İngiltere'den ayrılmaya niyetli değil. Liverpool gibi dünyanın en iyi beş kulübünden birinde söz sahibi olmayı ve taraftarların güvenini boşa çıkarmamayı öncelikli hedef olarak görüyor.

İtalya Serie A'dan birçok kulüp, özellikle Juventus ve Como, futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Buna rağmen Chiesa şimdilik ülkesine dönmeyi düşünmüyor. Asıl hedefi, İngiltere Premier Ligi'nin temposuna uyum sağlamak ve Liverpool'un hücum hattında lider oyuncu haline gelmek.

Juventus ile ilgili anılar

Federico Chiesa, eski takımı Juventus hakkında da açıklamalarda bulundu. Torino ekibinden ayrılışıyla ilgili dedikodulara açıklık getirerek, kulüp yönetimi ve teknik direktör Thiago Motta'nın kendisine ihtiyaç duyulmadığını açıkça belirttiklerini vurguladı. Futbolcunun ifadesine göre, Juventus ile hiçbir zaman para konusunda tartışmadı.

"Juventus'u her zaman kalbimde taşıyacağım ve bir gün oraya dönmek isterim. Ancak şu an tüm odağım Liverpool'da. Yeni teknik direktör Iraola ile konuşacağım ve şansımı değerlendireceğim," diye ekledi forvet. Şimdilik Merseyside taraftarları, Chiesa'dan gelecek sezon çok daha parlak bir performans bekliyor.