Okulda cinayet: 14 yaşındaki çocuk 40 yıl hapis cezası alabilir

·485·Dünya
Okulda cinayet: 14 yaşındaki çocuk 40 yıl hapis cezası alabilir

Malezya'da 14 yaşındaki bir çocuk, okul arkadaşı olan kız çocuğu birkaç kez bıçaklayarak ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Mahkeme onu suçlu bulursa, 30 ila 40 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilir ve ayrıca ülke yasalarında öngörülen usule göre kamçı cezası alabilir. Bu konuda BBC bilgi verdi.

Bildirildiğine göre, korkunç suç Ekim 2025'te Kuala Lumpur şehrinin eteklerindeki okullardan birinde işlendi. 16 yaşındaki Yap Shing Xuen, okul tuvaletinde vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak yarasıyla bilincini yitirmiş halde bulundu. Kolluk kuvvetleri, o sırada 14 yaşında olan ve bu suçtan şüphelenilen çocuğu gözaltına aldı. Ancak çocuk soruşturma sırasında suçunu kabul etmedi. Mahkeme suçunu kanıtlanmış bulursa, kendisine 40 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Soruşturma verilerine göre, olaydan sonra polis, sosyal medyanın şüpheli çocuğun davranışları üzerinde belirli bir dereceye kadar etkisi olmuş olabileceğini açıkladı. Gözaltı sırasında yanında bir mektup da bulundu. Bu mektubun muhtemel içeriği, sosyal medya ve çevrimiçi ortamın bu suça olası etkisi hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Malezya yasalarına göre, şüpheli reşit olmadığından kimliği açıklanmıyor. Ayrıca yaşı nedeniyle kendisine idam cezası uygulanamaz. Ülkede cezai ehliyet yaşının 10 yaşından başladığı da yasalarla belirlenmiştir.

Bu trajedinin ardından ülkede gençler arasındaki şiddet ve sosyal medyanın etkisi bir kez daha geniş ölçüde tartışıldı. 2025 yılında Başbakan Enver İbrahim'e tam olarak bu olay ve okullarda görülen şiddet vakaları sorulduğunda, sorunların büyük kısmının cep telefonları ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımıyla ilgili olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, bu tür durumların önlenmesi için daha katı önlemler alınacağını bildirdi.

Aradan çok geçmeden ülke yetkilileri, çocukların güvenliğini güçlendirmeyi ve onları zararlı çevrimiçi içeriklerin etkisinden korumayı amaçlayan yeni düzenlemeler yürürlüğe koydu. Özellikle bu yılın haziran ayından itibaren Malezya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyada kişisel hesap açması yasaklandı. Bu karar, çocukları dijital ortamdaki tehlikelerden korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MalezyaKuala LumpurBBCEnver İbrahim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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