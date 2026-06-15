Newcastle yıldızları Manchester United ve Arsenal'in radarında

·4·Spor
Newcastle yıldızları Manchester United ve Arsenal'in radarında

Premier League'in en dikkat çeken orta saha oyuncularından Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes hakkındaki transfer söylentileri yeni bir boyut kazandı. Newcastle'ın bu iki kilit ismi büyük kulüplerin takibindeyken, kulüp efsaneleri futbolcuların gelecekleri konusunda net bir karar vermelerini istiyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'a verdiği röportajda Newcastle efsanesi Chris Waddle, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes'i dürüst olmaya ve niyetlerini açıkça beyan etmeye çağırdı. Waddle'a göre, futbolcuların veya menajerlerinin transfer konuşmalarına son vermesi ya da ayrılma isteklerini resmi olarak bildirmeleri gerekiyor. Şu anda Manchester United, Arsenal ve Manchester City gibi devler bu oyuncularla ciddi şekilde ilgileniyor.

Liderlerin rolü ve transfer olasılığı

Brezilyalı Bruno Guimaraes şu anda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele ediyor. Takım kaptanlığı seviyesine yükselen oyuncunun ayrılığı Newcastle için büyük bir kayıp olacaktır. Bu nedenle teknik direktör Eddie Howe, Brezilyalı yıldız ayrılmak isterse şimdiden uygun bir yedek aramalıdır.

İtalyan Sandro Tonali de takımın oyun kurulumunda kritik bir rol oynuyor. Orta sahadaki agresif oyunu ve hücumları organize etme yeteneği Newcastle için hayati önem taşıyor. Tonali veya Guimaraes satılırsa kulübe yüklü bir miktar gelir ancak yerlerini doldurmak kolay olmayacak.

Newcastle, Anthony Gordon'u yaklaşık 70 milyon sterline Barcelona'ya satmayı başardı. Bu durum kulübün mali durumunun istikrarını gösterse de kadroyu güçlendirme meselesini açık bırakıyor. 2026 yaz transfer döneminde Eddie Howe'un elinde büyük bir bütçe olması bekleniyor, ancak temel yıldızları takımda tutmak öncelikli görev olmaya devam ediyor.

Avrupa kupalarının yokluğunun etkisi

Geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Newcastle, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almayacak. Bu faktör, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes gibi üst düzey oyuncuları takımda tutmayı zorlaştırabilir. Şampiyonlar Ligi ve diğer prestijli turnuvalarda oynama isteği, futbolcuları Manchester City veya Arsenal gibi kulüplerin tekliflerini değerlendirmeye itebilir.

Chris Waddle, futbolcuların sessizliğinin taraftarlar ve kulüp yönetimi için belirsizlik yarattığını vurguladı. Waddle'a göre, eğer söylentiler asılsızsa oyuncular bunu reddetmeli, aksi takdirde kulübe yeni planlar yapma imkanı tanımalılar. Newcastle taraftarları ise sevdikleri yıldızların St James' Park'ta kalmasını umuyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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