Harry Kane Amerikan futboluna geçecek mi? NFL yıldızı İngiliz forvetin şansını değerlendirdi

İngiltere milli takımı ve Almanya'nın Bayern Munich kulübünün gol kralı Harry Kane'in kariyerini noktaladıktan sonra okyanus ötesinde kendini deneyebileceğine dair söylentiler yeniden gündeme geldi. Futbolcu, uzun süredir NFL'de (Amerikan Futbolu Ligi) 'kicker' yani topu vuran oyuncu olarak oynama isteğini gizlemiyor. Yakın zamanda bu spor dalının en büyük yıldızlarından biri onun bu hayalini destekledi. Goal.com haberine göre.

Dallas Cowboys takımının kicker pozisyonundaki lideri Brandon Aubrey, talkSPORT'a verdiği röportajda Harry Kane'in Amerikan futbolunda başarılı olmak için gerekli tüm becerilere sahip olduğunu vurguladı. Aubrey'nin kendisi de profesyonel futboldan NFL'e geçen az sayıdaki sporcudan biri olup, yakın zamanda Dallas Cowboys ile 28 milyon dolarlık rekor bir sözleşme imzaladı.

Elit düzeyde vuruş ve yeni bir meydan okuma

Aubrey'ye göre, Kane'in topa vuruş tekniği "elit" düzeyde ve bu durum ona Amerikan futbolunda uzak mesafelerden isabetli vuruşlar yapma imkanı tanıyor. NFL yıldızı, "Topa harika vuruyor. Eğer gerçekten isterse, her şeye sahip. Ancak şimdilik gol atmaya devam etmesi daha iyi, çünkü tarihin en iyi futbolcularından biri olma şansına sahip", diyor.

Bilgi için; kicker pozisyonu, Amerikan futbolunda fiziksel temasın en az olduğu ancak sorumluluğun en yüksek olduğu noktalardan biridir. Oyuncudan sadece belirlenen noktadan topu kale direkleri arasına isabetli bir şekilde vurması istenir. Bu, Harry Kane gibi deneyimli bir forvet için çok zor bir görev gibi görünmüyor.

Yaş faktörü ve temel engeller

Ancak Aubrey, İngiliz yıldızı beklenmedik bir sorun konusunda uyardı. NFL takımlarının kicker pozisyonu için bile daha genç oyuncuları tercih ettikleri belirtiliyor. Harry Kane önümüzdeki yılın Temmuz ayında 32 yaşına girecek. Bayern Munich ile olan mevcut sözleşmesi ve futboldaki yüksek formu göz önüne alındığında, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbolda kalacağı kesin.

Aubrey, "Tek endişem yaşı. NFL kulüpleri, kicker kariyerine çok geç başlayan oyunculara pek güvenmezler. Ama Kane'in bunu yine de başarabileceğine eminim", diye ekledi. Brandon Aubrey'nin kendisi de zamanında MLS'te şansını denemiş, ancak daha sonra yazılımla uğraşmış ve ardından Amerikan futboluna dönmüştü.

Şu anda Harry Kane tüm dikkatini Bayern Munich ve İngiltere milli takımındaki galibiyetlere vermiş durumda. Ancak NFL'e olan ilgisinin sadece bir istek değil, gelecekteki gerçek bir plan olduğu giderek netleşiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, iki farklı "futbol" dünyasını birleştiren en ünlü sporcu olabilir.