Maurizio Sarri İtalyan futboluna döndü: Deneyimli teknik adam Atalanta'nın yeni hocası oldu

·26·Spor
Maurizio Sarri İtalyan futboluna döndü: Deneyimli teknik adam Atalanta'nın yeni hocası oldu

İtalyan futbolunun en tanınmış ve kendine has tarzı olan teknik adamlarından biri olan Maurizio Sarri, resmen üst düzey futbola geri döndü. Bergamo şehrini temsil eden Atalanta kulübü, 67 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Lazio'dan ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan Sarri, artık nerazzurriler ailesinin bir parçası oldu. Goal.com haberine göre bildiriliyor.

Kulübün resmi açıklamasında, Maurizio Sarri'nin A takım teknik direktörü ve başantrenör görevini üstlendiği belirtildi. Atalanta yönetimi, onun zengin deneyimine ve Avrupa sahalarındaki başarılarına güvenerek, takımın son yıllardaki yüksek ivmesini korumayı hedefliyor. Sarri'nin profesyonel kariyeri boyunca 800'den fazla maçta yer almış olması, ne kadar büyük bir tecrübeye sahip olduğunun kanıtı.

Bergamo'da Sarrismo rüzgarı

Maurizio Sarri, "Sarrismo" olarak adlandırılan, hücum odaklı ve kısa paslara dayalı oyun tarzıyla tanınıyor. Kariyerine alt liglerden başlayan teknik adam, Empoli ve Napoli'deki başarılarıyla zirveye tırmandı. Özellikle Napoli döneminde Juventus'a ciddi bir rakip olarak ortaya çıkarak tüm dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.

İtalyan teknik adamın kupa koleksiyonu da oldukça zengin. İngiliz ekibi Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken, Juventus ile Serie A şampiyonluğuna ulaştı. Ixbt.com'un haberine göre, Atalanta sahipleri Percassi ve Palucca aileleri, Sarri'nin galibiyet mentalitesinin takımı yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyor.

Atalanta, son yıllarda İtalyan ve Avrupa futbolunda kendine sağlam bir yer edinerek düzenli olarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi biletleri için mücadele ediyor. Sarri için Gewiss Stadium'da işe başlamak kolay olmayacak, çünkü taraftarlar ve yönetim ondan sadece güzel oyun değil, aynı zamanda istikrarlı sonuçlar bekliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Sarri'nin Lazio ile vedası beklenmedik olmuştu. Roma kulübünde takımı Serie A'da ikinci sıraya taşımayı başarmış ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasına kadar yükselmişti. Şimdi önünde Atalanta ile yeni zaferler kazanma görevi var. Kulüp yönetimi teknik adamı sıcak karşılayarak ona her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Maurizio SarriAtalantaSerie AFutbolTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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