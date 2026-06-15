Maurizio Sarri resmen Atalanta'nın yeni teknik direktörü oldu

İtalya Serie A ve Avrupa futbol dünyasında büyük ve beklenmedik bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Taktiksel devrimleri ve hücumcu oyun tarzıyla tanınan ünlü uzman Maurizio Sarri, resmen Bergamo ekibi Atalanta ile sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimiyle yapılan başarılı görüşmelerin ardından, 67 yaşındaki deneyimli strateji ustası takımın başına geçti. Deneyimli teknik adam, Bergamo deviyle beklenen sonuçları alamayan Raffaele Palladino'nun yerini aldı.

Sarri'nin Lazio dönemi ve İtalya Kupası finali

Deneyimli teknik direktör Maurizio Sarri, geçen sezon Roma ekibi Lazio'yu çalıştırarak başkentte bir dizi çekişmeli maça imza atmıştı. Onun yönetimindeki Lazio, Serie A'da 38 maça çıkarak 54 puan topladı ve sezonu puan tablosunun 9. sırasında tamamladı.

Ayrıca Sarri, Roma ekibiyle İtalya Kupası'nda büyük bir irade sergileyerek şampiyonluk için kritik olan final aşamasına kadar yükseldi. Ancak, Milano'nun güçlü ekibi Inter ile oynanan oldukça sert mücadelede Lazio 0-2 mağlup olarak gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Aşağıdaki resmi analitik spor tablosu aracılığıyla, Atalanta'nın yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ve takımların geçen sezonki nihai performanslarını yakından inceleyebilirsiniz:

Takımın yeni teknik direktörü Teknik adamın yaşı Görevden ayrılan eski teknik direktör Lazio'nun geçen sezonki performansı Atalanta'nın geçen sezonki performansı Yeni sezondaki temel hedef Maurizio Sarri

(Taktik ustası) 67 yaşında Raffaele Palladino 9. sıra

(38 maç, 54 puan, Kupa finalisti) 7. sıra

(38 maç, 59 puan) Serie A'da ilk dörde girmek ve Avrupa kupaları

Bergamo'da yeni dönem ve büyük hedefler

Öte yandan, Bergamo ekibi Atalanta da geçen yerel lig sezonunu kötü geçirmedi. Bergamolu ekip, ligin 38 haftasında sahaya çıkarak toplam 59 puan toplamayı başardı ve Serie A'yı 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupaları biletini kaptı.

Artık kulüp yönetimi, deneyimli Maurizio Sarri yönetiminde takımı daha yüksek zirvelere taşımayı, ilk dörtte yer almayı ve Şampiyonlar Ligi bileti için ciddi bir mücadele vermeyi hedefliyor. Taraftarlar, Bergamo'da Sarri'nin ünlü "Sarriball" (hızlı ve kısa paslara dayalı hücum futbolu) tarzının yeniden canlanmasını heyecanla bekliyor.

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