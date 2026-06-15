Brezilya Milli Takımı Neymar hakkında nihai kararı verdi: Yıldız forvet grup aşamasını kaçıracak

·4·Spor
Brezilya Milli Takımı Neymar hakkında nihai kararı verdi: Yıldız forvet grup aşamasını kaçıracak

Brezilya Milli Takımı'nın ana yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nın grup aşamalarını tamamen kaçırabilir. Selecao sağlık ekibi, futbolcunun uzun vadeli sağlığını ön planda tutarak onu play-off aşamasına kadar koruma kararı aldı. Bu kararın takımın turnuva stratejisini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Bunu Goal.com bildiriyor belirtiyor.

ESPN'in haberine göre, Brezilya Milli Takımı doktorları ve teknik heyeti, Neymar'ın iyileşme süreci konusunda mutabakata vardı. Mevcut durumda temkinli olmak temel görev olarak belirlendi. Taraftarlar ve uzmanlar yıldız futbolcunun sahaya bir an önce dönmesini beklese de, teknik ekip onu Philadelphia'da Haiti'ye karşı oynanacak maçta riske atmak istemiyor.

Tıbbi rapor ve iyileşme süreci

Neymar, 17 Mayıs'ta Santos formasıyla mücadele ederken kalfasında sakatlık yaşamıştı. İkinci derece olan bu sakatlık, futbolcunun 27 Mayıs'ta Granja Comary kampına gelmesinden beri Carlo Ancelotti yönetiminde antrenman yapmasına izin vermiyor. Sağlık ekibinin temel şartı, antrenmanlara erken dönerek sakatlığın tekrarlanmasına izin vermemek.

Şu anda 32 yaşındaki forvet, spor salonunda yüklemelerle çalışmaya başladı ve bu durum iyileşme sürecinde olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ancak henüz genel grupla sahada top oynama seviyesine gelmiş değil. Plana göre Neymar, bu hafta boyunca bireysel antrenmanlara başlayacak, ancak takım antrenmanlarına ancak ağrılar tamamen kaybolduktan sonra izin verilecek.

Neymar'ın bir aydan fazla süredir resmi maçlarda yer almaması, oyun ritmini de olumsuz etkiledi. Bu nedenle teknik heyet, onu grup aşamasının son maçında, 24 Haziran'da Miami'de İskoçya'ya karşı oynanacak karşılaşmada sahaya sürmeyi sorguluyor.

Play-off için stratejik plan

Brezilya Milli Takımı içerisinde şu an temel odak, Neymar'ı özellikle belirleyici olan play-off aşamasına hazırlamak. Bu strateji, grup aşamasındaki rakiplere karşı onsuz da olumlu sonuçlar alınabileceğine olan güveni gösteriyor. Selecao kadrosunda hücum hattındaki rekabetin güçlü olması, Carlo Ancelotti'ye Neymar'ın eksikliğini geçici olarak telafi etme imkanı tanıyor.

Özbekistanlı futbolseverler için de Neymar'ın sahaya çıkması büyük önem taşıyor, çünkü Dünya Kupası maçları ülkemizde her zaman yüksek ilgiyle takip ediliyor. Brezilya Milli Takımı'nın bu temkinli yaklaşımı, turnuvanın en parlak yıldızlarından birini organizasyonun en heyecanlı anlarında görme imkanını korumaya hizmet ediyor.

NeymarBrezilyaDünya KupasıCarlo AncelottiFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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