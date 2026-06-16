Ilia Topuria, Justin Gaethje'ye karşı aldığı yenilginin ardından ilk açıklamasını yaptı

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında, yakın zamanda Washington'da gerçekleşen ve büyük yankı uyandıran «UFC Freedom 250» turnuvasının etkileri hâlâ sürüyor. Bu organizasyonun ana maçında, hafif sıklet eski UFC kemer sahibi ve yenilgisiz ilerleyen Ilia Topuria, deneyimli Amerikalı «veteran» Justin Gaethje karşısında beklenmedik bir şekilde fırsatı kaçırdı. Oktagondaki dehşet verici ve acımasız çarpışma sırasında ağır ve ciddi şekilde yaralanarak doğrudan hastaneye kaldırılan ünlü sporcu, nihayet sağlığına kavuştu ve bu başarısızlıkla ilgili taraftarlarına ilk resmi açıklamasını yaptı.

«Hiçbir bahane yok, bu sporun doğası böyle»

Hastane yatağından sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yapan Ilia Topuria, oktagonda meydana gelen korkunç yaralanmanın detaylarını gizlemedi ancak yenilgiyi centilmence kabul etti.

Korkunç yaralanmanın nedenleri: Topuria'nın belirttiğine göre, rakibi Justin Gaethje daha ilk rauntta sağ gözüne ciddi bir zarar vermiş, ikinci rauntta ise bu hassas noktaya bir kez daha dehşet verici bir darbe indirmiş.

Hazırlık seviyesi: Dövüşçü, yenilgisi için sağlığını bahane etmeyeceğini, turnuvadan önce hayatındaki en mükemmel ve yüksek seviyeli antrenman kamplarını gerçekleştirdiğini ve oktagona ruhen ve bedenen %100 hazır bir şekilde çıktığını özellikle belirtti.

Aşağıdaki resmi spor analiz tablosu aracılığıyla, Ilia Topuria'nın kariyerindeki ilk başarısızlığı ve rövanş konusundaki kesin planlarını yakından inceleyebilirsiniz:

Organizasyon ve yankı uyandıran turnuva Oktagondaki rakip ve sonuç Dövüş sırasında alınan ciddi yaralanma Topuria'nın kariyerindeki konumu Sporcunun gelecekteki ana hedefi Açıklamanın ana içeriği UFC Freedom 250

(Washington şehri) Justin Gaethje

(4. raunttan sonra galibiyet) Sağ gözden ciddi yaralanma almak Kariyerindeki ilk yenilgi

(Rekor bozuldu) Gaethje ile zorunlu rövanş maçı Bahane aramayacak, daha güçlü dönecek

«Şöhret ve acı her zaman yan yanadır»

Ilia Topuria, MMA dünyasında yenilmez ünvanına sahipti ve bu başarısızlık, parlak kariyerindeki ilk resmi yenilgi olarak tarihe geçti. Buna rağmen, eski şampiyon ruhen yıkılmadığını ve oktagona çok daha tehlikeli bir şekilde döneceğini bildirdi.

Ilia Topuria'nın hastaneden yaptığı duygusal hitabı: «Justin, o gün daha ilk rauntta beni sağ gözümden mahrum bıraktın. Sonra, ikinci rauntta da tam olarak o ağrılı noktaya isabetli ve güçlü bir darbe indirmeyi başardın. Bugün kendimi aklamak için hiçbir bahane aramak istemiyorum. Bu maça kadar kariyerimin en iyi, en mükemmel antrenman kamplarından birini geçirmiştim. Oktagona tüm dikkatimi toplayarak, maksimum düzeyde hazırlanmıştım ve maça tamamen hazırdım. Ancak sevdiğimiz bu sporun doğası ve kanunları böyle; onda şöhret ve acı tatlı her zaman birbirini takip eder, yan yana yürür. Şu an yenildim ama tamamen yıkılmadım. Şimdi iyice dinleneceğim ve sağlığımı geri kazanacağım. Sonra, oktagona çok daha güçlü, daha bilge ve rakipler için çok daha tehlikeli bir dövüşçü olarak döneceğim. Bana güvenmeye devam edin... Justin Gaethje ile aramızdaki bu kanlı hikaye henüz sona ermedi. Kesinlikle dehşet verici bir rövanş maçımız olacak!»

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