Rodri rakip taktiğinden memnun değil: İspanya 2026 Dünya Kupası açılışında puan kaybetti

Avrupa futbol şampiyonu İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na beklenmedik bir sonuçla başladı. Grup aşamasının ilk turunda Luis de la Fuente'nin öğrencileri, turnuvada ilk kez yer alan Kabo Verde ile golsüz beraberlikle (0:0) ayrıldı. Dünya yıldızlarından kurulu "Kızıl Öfke", maç boyunca üstünlük kursa da Afrikalıların sağlam savunmasını aşamadı. Goal.com haberine göre.

Karşılaşmanın ardından İspanya kaptanı Rodri, rakibin oyun tarzını sert bir şekilde eleştirdi. Manchester City orta saha oyuncusu, Kabo Verde'nin aşırı savunmacı taktiğinin oyun kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Ona göre rakip takım, futbol oynamaktansa kendi ceza sahası çevresinde hayatta kalmayı tercih etti.

"Saha merkezini bile geçmediler"

La 1 kanalına verdiği röportajda memnuniyetsizliğini gizlemeyen Rodri, "Bu tür maçlarda sabırlı olmak gerektiğini biliyorduk. Çok hızlı savunmaya döndüler ve kalelerinin önüne 'otobüs' çektiler. Pozisyonlar bulduk ama bunları değerlendiremedik. En olumlu yanı, rakibin bizim kalemizde neredeyse hiçbir şey üretememiş olmasıdır" dedi.

Rodri ayrıca rakibin hırs eksikliğine de değindi: "Oyun tarzları böyle; saha merkezini bile geçmediler. Artık ana odağımızı hücumları bitirme becerisini artırmaya vermeliyiz". Bilgi olarak, Mercedes-Benz Stadium'da oynanan maçta İspanya topa sahip olma konusunda mutlak üstünlüğe sahipti.

Maç sırasında Ferran Torres'in şutu direkten dönerken, diğer birçok atakta İspanyollar isabet konusunda yetersiz kaldı. Maçın bitimine 20 dakika kala Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın oyuna girmesi bile maçın kaderini değiştiremedi. Dünya sıralamasında 65. sırada yer alan Kabo Verde için bu sonuç gerçek bir kahramanlıkla eşdeğerdi.

Kabo Verde kampında bayram havası

İspanyollar hayal kırıklığı yaşarken, sadece 525 bin nüfuslu Kabo Verde temsilcileri beraberliği galibiyet gibi kutladılar. Maçın kahramanı olan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, 90. maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını gol yemekten kurtardı. Maçın en iyi oyuncusu seçilen tecrübeli eldiven, yaşına rağmen bu sonucun onlar için büyük bir hayal olduğunu belirtti.

Avrupa şampiyonları için bu beraberlik, bir sonraki aşamaya giden yolda ek baskı yaratıyor. Artık Luis de la Fuente'nin takımı, gruptaki kalan maçlarda maksimum puan toplamak zorunda. Kabo Verde ise ilk Dünya Kupası'nda ilk puanını alarak turnuvanın ana sürprizlerinden biri oldu.