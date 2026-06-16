Feyenoord'da büyük değişim: Arne Slot'un yardımcıları Rotterdam'a dönüyor

·32·Spor
Feyenoord'da büyük değişim: Arne Slot'un yardımcıları Rotterdam'a dönüyor

Hollanda kulübü Feyenoord'un teknik ekibinde ciddi değişiklikler yapılıyor. Liverpool teknik direktörü Arne Slot ile birlikte İngiltere'ye giden uzmanlar, Rotterdam'a dönmeye yakın. Bu süreç, kulübün eski yıldızı Robin van Persie'nin takımdan ayrılmasının ardından başladı. Bunu bildiren Goal.com'dur.

ESPN'in haberine göre, Feyenoord teknik direktörlüğüne kulüp efsanesi, eski Arsenal ve Barcelona savunmacısı Giovanni van Bronckhorst getiriliyor. 51 yaşındaki uzmanla tüm resmiyetler tamamlandıktan sonra, Eredivisie devi ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu, Van Bronckhorst için De Kuip stadyumundaki ikinci teknik direktörlük dönemi olacak.

Tanıdık yüzler ve yeni kadro

Van Bronckhorst'un dönüşü sadece teknik direktör değişikliğiyle değil, aynı zamanda Liverpool taraftarlarını da şaşırtacak bir olayla gerçekleşiyor. Arne Slot'un İngiltere'deki en yakın yardımcılarından biri olan Sipke Hulshoff da Rotterdam'a dönüyor. Hulshoff, Liverpool ekibinde saha içi antrenmanlardan doğrudan sorumlu olan ana isimlerden biriydi.

Sipke Hulshoff'un deneyimi sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da kabul görmüş durumda. 2023'ten 2024 yazına kadar Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımında da görev yaptı. Van Bronckhorst'un ekibine katılmasıyla Feyenoord'da belirli bir sürekliliğin sağlanması bekleniyor.

Yeni teknik ekipte John de Wolf ve Said Bakkati gibi uzmanlar da yerlerini koruyacak. Bu durum, takımın iç atmosferinin istikrarlı kalmasına hizmet edecek. Robin van Persie'nin ayrılığından sonra oluşan boşluğu doldurmak için kulüp yönetimi, kendini kanıtlamış isimlere güvenmeye karar verdi.

Van Bronckhorst'un başarılı geçmişi

Giovanni van Bronckhorst, 2015-2019 yılları arasında Feyenoord'u yöneterek kulüp tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Onun yönetimindeki takım, 18 yıllık bir aradan sonra 2017 yılında ülke şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca iki kez Hollanda Kupası ve bir kez Johan Cruyff Kupa'yı (Süper Kupa) kazandı.

Feyenoord'dan ayrıldıktan sonra Çin'in Guangzhou City, İskoçya'nın Rangers ve Türkiye'nin Besiktas kulüplerinde görev yaptı. Özellikle Rangers ile Avrupa Ligi finaline kadar yükselmesi, teknik direktörlük potansiyelinin yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şimdi ise kendi ülkesinde bir devi yeniden zirveye taşımayı hedefliyor.

FeyenoordLiverpoolGiovanni van BronckhorstArne SlotHollanda
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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