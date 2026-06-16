Enzo Fernandez Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin Yerini Almayı Hayal Ediyor

Arjantin Milli Takımı ve Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, gelecekte Albiceleste'nin kaptanı olma niyetini açıkça ilan etti. 2022 Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilen futbolcu, şu anda Lionel Messi'nin sahip olduğu kaptanlık pazubandını devralmayı en büyük hedeflerinden biri olarak görüyor. Goal.com'un haberine göre.

Lionel Messi efsanevi kariyerinin son aşamasına yaklaşırken, Buenos Aires'te mevcut dünya şampiyonlarına kimin liderlik edeceği konusundaki tartışmalar giderek artıyor. Enzo Fernandez, GIVEMESPORT'a verdiği röportajda bu sorumluluk dolu göreve hazır olduğunu ve bunun çocukluk hayali olduğunu vurguladı.

Kaptanlık Arzusu ve Lionel Scaloni'nin Kararı

"Kişisel olarak elbette Arjantin kaptanı olmayı hayal ediyorum. Ancak bu karar bana bağlı değil, her şeye teknik ekip karar verir. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum, zaman gösterecek. Yine de kaptanlık pazubandını takmak benim için büyük bir onur olurdu", diyor 23 yaşındaki orta saha oyuncusu.

Enzo Fernandez, yüksek hırslarına rağmen şu anda Inter Miami yıldızı Lionel Messi ile aynı sahada top koşturmaktan mutlu olduğunu gizlemedi. 2021'den 2024'e kadar Arjantin ile üç büyük turnuvada şampiyon olan Messi, hala takımın temel itici gücü olmaya devam ediyor.

Genç yeteneğin sözlerine göre, Lionel Messi ile soyunma odasını paylaşmak ayrıcalıklı bir durum. "O farklı bir insan. Tüm zamanların en büyük futbolcusu. Çocukluğumdan beri idolümdü ve onunla oynamayı her zaman hayal ettim. Onu ilk gördüğümde üzerimde çok büyük bir etki bırakmıştı", diye ekledi Fernandez.

Liderlik Özelliklerinin Gelişimi

Enzo Fernandez'in yıldızlaştığı anlar Katar'daki Dünya Kupası'na denk geliyor. Turnuvaya yedek oyuncu olarak başlayan futbolcu, kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi oldu ve takımın şampiyonluğuna değerli katkılar sağladı. O zamandan beri sadece milli takımda değil, Londra'nın Chelsea kulübünde de liderlik özelliklerini sergiliyor.

Futbolcu, oyununu geliştirmek ve sahada kaptanlık niteliklerini göstermek için durmaksızın çalıştığını belirtti. Ona göre, kulüp düzeyindeki deneyim, milli takımda daha fazla sorumluluk üstlenmesine yardımcı olacak. Goal.com'un haberine göre Fernandez, şu anda kendisini oldukça olgunlaşmış ve takımı peşinden sürükleyebilecek bir lider olarak hissediyor.

Şimdilik Arjantin Milli Takımı'nda kaptanlık pazubandı Lionel Messi'ye ait ve onun takımı 2026 Dünya Kupası'na taşıması bekleniyor. Ancak Enzo Fernandez gibi genç ve yetenekli futbolcuların azmi, Albiceleste'nin geleceğinin güvenilir ellerde olduğunun bir göstergesi.