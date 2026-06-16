Lamine Yamal Beklenen Etkiyi Yaratamadı: Yeşil Burun Adaları Kardeşleri İspanya Sırlarını Açıkladı

Dünya Kupası kapsamında İspanya ve Yeşil Burun Adaları milli takımları arasında kaydedilen beklenmedik beraberlik, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu karşılaşmada birçok kişinin dikkati Barcelona ve İspanya futbolunun yeni yıldızı Lamine Yamal'a odaklanmıştı, ancak ev sahibi ekip genç yeteneğin tüm hamlelerini etkisiz hale getirmeyi başardı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Yeşil Burun Adaları milli takımı forması giyen Laros ve Deroy Duarte kardeşler, ESPN'e verdikleri röportajda bu tarihi maçın detaylarını paylaştı. Onların ifadelerine göre, Lamine Yamal sahaya çıkmadan önce seviyesi ve ünü hissedilse de, takım savunmacıları onu durdurmaya zihinsel olarak hazırdı.

Aura ve Sahadaki Gerçeklik

"Taraftarların çığlıklarından ve aurasından sahaya ciddi bir futbolcunun çıktığını hissediyorsunuz," diyor Deroy Duarte. "Ancak topa ilk dokunuşunda sol bek ve kanat oyuncumuz üzerine kapandı. O an, bugün hiçbir şey yapamayacağını anladık".

Karşılaşmanın son 20 dakikasında oyuna giren Lamine Yamal, İspanya ataklarına gereken keskinliği getiremedi. Yeşil Burun Adaları ekibinin disiplinli savunması ve düzeni, Avrupalı devin hücum hattını tamamen etkisiz kıldı. Bu sonuç, turnuva çaylakları için galibiyete eşdeğer bir beraberlik olarak değerlendiriliyor.

Duarte kardeşler için bu maç sadece sportif bir sonuç değil, aynı zamanda bir aile gururu meselesiydi. Laros maça ilk 11'de başladı ve bir saat sonra yerini kardeşine bıraktı. "Bu biraz garip bir durum, aslında sahada birlikte olmak isterdik ama birbirimiz için heyecanlandık. Ben kenara geldikten sonra asıl heyecan başladı," diye ekledi Laros.

Dünya Çapında Takdir

Lamine Yamal'ı durdurmuş olsalar da, Yeşil Burun Adaları futbolcuları rakibin genel seviyesini yüksek buldu. Rodri ve Pedri gibi yıldızların top tekniğini ve oyun görüşünü özellikle takdir ettiler. "Birisi beklenmedik bir şekilde döndüğünde veya harika bir pas verdiğinde, bunun gerçek dünya klası olduğunu hissediyorsunuz," diyor kardeşler.

Bu sonuç, Yeşil Burun Adaları halkı ve futbolcuların aile üyeleri için unutulmaz bir olay haline geldi. Maçtan sonra Duarte kardeşler, anne ve babalarının gözlerinde yaş gördüklerini ve bunun kendileri için en büyük ödül olduğunu belirttiler. Ayrıca, takımın tecrübeli kalecisi Vozinha da 90. maçında kalesini gole kapatmanın duygusallığını yaşadı.

Yeşil Burun Adaları'nın bu başarısı, küçük devletlerin de futbol devlerine karşı onurlu bir direnç gösterebileceğini bir kez daha kanıtladı. Almanya'nın Curaçao karşısında aldığı 7-1'lik galibiyetten sonra birçok kişi Yeşil Burun Adaları'nın da benzer bir kaderi paylaşacağını tahmin etmişti, ancak "Mavi Köpekbalıkları" tüm tahminleri boşa çıkardı.