Kuzey Amerika sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, tüm dünyayı büyülemeye devam ediyor. Bu heyecan dolu günlerde, milyonlarca futbolseverin gözü bir kez daha gezegenimizin en büyük ve efsanevi yıldızlarından birine çevrildi. Portekiz milli takımının kaptanı ve lideri Cristiano Ronaldo, önümüzdeki tarihi maçlar öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü golcü, Portekiz milli takım formasıyla çekilmiş savaşçı bir fotoğrafını paylaşarak altına kısa ama anlam yüklü bir not düştü. Taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bu fotoğrafın altına efsanevi forvet şunları yazdı: "İki gün kaldı" diyerek kısa bir duyuru yaptı.

Dünya futbolunda mutlak rekor ve altıncı Dünya Kupası

Futbol tarihini yeniden yazan 41 yaşındaki efsanevi forvet için bu Dünya Kupası tamamen farklı ve tarihi bir öneme sahip. Çünkü Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca tam altıncı kez dünyanın en prestijli turnuvasında yer alıyor. Bu başarı dünya futbol tarihinde mutlak bir rekor olarak kabul ediliyor ve daha önce hiçbir futbolcu Dünya Kupası sahalarında altı kez yer alma şansına erişememişti.

Aşağıdaki resmi siyasi-spor analiz tablosu aracılığıyla Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası takvimini, "K" grubundaki rakiplerini ve gelecek maç programını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Grup aşaması ve kuartet Takım kaptanı ve rekor sahibi 2026 Dünya Kupası grubundaki tüm rakipler 1. maçtaki çıkış rakibi 2. maçtaki dişli rakip 3. maçtaki belirleyici final rakibi "K" grubu

(Maksimum entrika) Cristiano Ronaldo

(6. kez Dünya Kupası'nda) • Portekiz

• Özbekistan

• Kolombiya

• Kongo DR Kongo Demokratik Cumhuriyeti Özbekistan milli takımı Kolombiya milli takımı

Ronaldo ve Özbekistan milli takımı karşı karşıya!

Vatanımızın futbolseverleri için bu grubun ve bu paylaşımın önemi daha da büyüktür. Hatırlatalım, Portekiz milli takımı bu Dünya Kupası'nın "K" grubunda yer alıyor. En heyecan verici olan ise, bu grupta Cristiano Ronaldo'nun takımının yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kolombiya ve bizim Özbekistan milli takımımızın da yer almasıdır!

Portekizliler turnuvadaki ilk maçlarına Kongo futbolcularına karşı başlayacaklar. Ardından ikinci turda, Roberto Martinez yönetimindeki yıldız kadro, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımına karşı sahaya çıkacak. Bu karşılaşmanın milyonlarca Özbek taraftar için gerçek bir rüya maç olacağı şüphesizdir. Avrupalılar grup aşamasını Kolombiya ile yapılacak zorlu mücadele ile tamamlayacaklar.

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