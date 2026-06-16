Ronaldo altıncı Dünya Kupası öncesi yeni açıklama yaptı

·51·Spor
Ronaldo altıncı Dünya Kupası öncesi yeni açıklama yaptı

Kuzey Amerika sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, tüm dünyayı büyülemeye devam ediyor. Bu heyecan dolu günlerde, milyonlarca futbolseverin gözü bir kez daha gezegenimizin en büyük ve efsanevi yıldızlarından birine çevrildi. Portekiz milli takımının kaptanı ve lideri Cristiano Ronaldo, önümüzdeki tarihi maçlar öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü golcü, Portekiz milli takım formasıyla çekilmiş savaşçı bir fotoğrafını paylaşarak altına kısa ama anlam yüklü bir not düştü. Taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bu fotoğrafın altına efsanevi forvet şunları yazdı: "İki gün kaldı" diyerek kısa bir duyuru yaptı.

Dünya futbolunda mutlak rekor ve altıncı Dünya Kupası

Futbol tarihini yeniden yazan 41 yaşındaki efsanevi forvet için bu Dünya Kupası tamamen farklı ve tarihi bir öneme sahip. Çünkü Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca tam altıncı kez dünyanın en prestijli turnuvasında yer alıyor. Bu başarı dünya futbol tarihinde mutlak bir rekor olarak kabul ediliyor ve daha önce hiçbir futbolcu Dünya Kupası sahalarında altı kez yer alma şansına erişememişti.

Aşağıdaki resmi siyasi-spor analiz tablosu aracılığıyla Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası takvimini, "K" grubundaki rakiplerini ve gelecek maç programını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Grup aşaması ve kuartet

Takım kaptanı ve rekor sahibi

2026 Dünya Kupası grubundaki tüm rakipler

1. maçtaki çıkış rakibi

2. maçtaki dişli rakip

3. maçtaki belirleyici final rakibi

"K" grubu


(Maksimum entrika)

Cristiano Ronaldo


(6. kez Dünya Kupası'nda)

• Portekiz


Özbekistan


• Kolombiya


• Kongo DR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Özbekistan milli takımı

Kolombiya milli takımı

Ronaldo ve Özbekistan milli takımı karşı karşıya!

Vatanımızın futbolseverleri için bu grubun ve bu paylaşımın önemi daha da büyüktür. Hatırlatalım, Portekiz milli takımı bu Dünya Kupası'nın "K" grubunda yer alıyor. En heyecan verici olan ise, bu grupta Cristiano Ronaldo'nun takımının yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kolombiya ve bizim Özbekistan milli takımımızın da yer almasıdır!

Portekizliler turnuvadaki ilk maçlarına Kongo futbolcularına karşı başlayacaklar. Ardından ikinci turda, Roberto Martinez yönetimindeki yıldız kadro, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımına karşı sahaya çıkacak. Bu karşılaşmanın milyonlarca Özbek taraftar için gerçek bir rüya maç olacağı şüphesizdir. Avrupalılar grup aşamasını Kolombiya ile yapılacak zorlu mücadele ile tamamlayacaklar.

Dünya Kupası'nın en sıcak gelişmeleri, Cristiano Ronaldo'nun tarihi rekorları, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası sahalarındaki her adımı ve spor dünyasına dair en güvenilir özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Cristiano RonaldoPortekizKolombiyaÖzbekistanKongo Demokratik Cumhuriyeti
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jose Mourinho Real Madrid Kadrosuna Felix Nmecha'yı Katmak İstiyorJose Mourinho Real Madrid Kadrosuna Felix Nmecha'yı Katmak İstiyorBugün, 06:39Hans Niemann Taşkent Turnuvası ve Özbek Pilavı Hakkında KonuştuHans Niemann Taşkent Turnuvası ve Özbek Pilavı Hakkında KonuştuBugün, 06:27Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik TahminRus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik TahminBugün, 06:15Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinya'nın takipçi sayısı 2 milyona ulaştıYeşil Burun Adaları kalecisi Vozinya'nın takipçi sayısı 2 milyona ulaştıBugün, 05:59Luis de la Fuente Kabo Verde Beraberliğinin Ardından KonuştuLuis de la Fuente Kabo Verde Beraberliğinin Ardından KonuştuBugün, 05:50Suudi Arabistan ve Uruguay Arasında Mücadeleli BeraberlikSuudi Arabistan ve Uruguay Arasında Mücadeleli BeraberlikBugün, 05:44
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı