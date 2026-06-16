Lionel Messi Arjantin ile Dünya Kupası 2026'ya Hazır: Scaloni Kadro Hakkında Bilgi Verdi

·9·Spor
Lionel Messi Arjantin ile Dünya Kupası 2026'ya Hazır: Scaloni Kadro Hakkında Bilgi Verdi

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası başlangıcı öncesinde taraftarlara müjdeli haberi verdi. Takım kaptanı ve ana yıldızı Lionel Messi, turnuvanın ilk maçına tam hazır şekilde geldi. Teknik direktör bunu, G grubunda yer alan Cezayir ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında açıkladı. Goal.com haberi veriyor.

Son haftalarda futbol kamuoyunu endişelendiren Lionel Messi'nin diz sakatlığının yanı sıra forvet Julian Alvarez ve kaleci Emiliano Martinez ile ilgili sorunlar geride kaldı. Scaloni, Inter Miami yıldızının ve diğer önde gelen futbolcuların sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiğini ve sahaya çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

Yıldızlar kadroya döndü

Milli takım kampından alınan bilgilere göre, Julian Alvarez'in ayak bileğindeki ağrılar tamamen kaybolurken, Emiliano Martinez parmağındaki sakatlığı atlattı. Sadece deneyimli savunmacı Nicolas Tagliafico hafif kontrol altında tutuluyor, ancak onun da genel durumu olumlu değerlendiriliyor.

"Herkes Leo Messi'yi sahada görmek istiyor. O sadece Arjantinlileri değil, tüm dünyayı heyecanlandırıyor. Lionel bizim için her zaman anıtsal bir öneme sahipti ve şu an bu önem daha da arttı. Onu çok iyi bir durumda görüyorum", diye aktarıyor Goal.com.

Ayrıca Scaloni, kaleci Emiliano Martinez ve forvet Julian Alvarez'in durumuna da değindi: "Emiliano yarınki maça hazır. Julian'ın ayak bileğinde bir sorun vardı ancak iyileşme süreci mükemmel geçti. Yarın ilk 11 seçeneklerimiz arasında olacak".

Baskı ve Beklentiler

Yürürlükteki dünya şampiyonları, turnuvanın açılış maçına üst üste yedi galibiyetle geldi. Buna rağmen Scaloni, öğrencilerini aşırı baskıdan korumaya çalıştı. Ona göre, ilk maç önemli olsa da turnuvanın kaderini tamamen belirlemeyecek.

"Sakiniz çünkü bu sadece bir futbol maçı. Geçen Dünya Kupası deneyimi bize çok şey öğretti. İlk karşılaşma temel bir öneme sahip değil, her şey onunla bitmiyor. İyi durumdayız ve güçlü bir rakibe karşı onurlu bir oyun sergilemeye hazırız", diye ekledi uzman.

Arjantin Milli Takımı kadrosundaki rekabetin son derece güçlü olması, teknik direktör için keyifli bir zorluk yaratıyor. Scaloni, tüm futbolcular sağlıklı olduğunda ilk 11'i seçmenin kolay olmadığını itiraf etti. Takımın genel moralinin ve fiziksel durumunun şampiyonluk unvanını korumak için yeterli düzeyde olduğu kaydedildi.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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