Dünya Kupası: İspanya, Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldı, Lamine Yamal'a sevgilisi teselli verdi

Futbol Dünya Kupası grup aşamasında beklenmedik bir sonuç alındı. Turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya milli takımı, açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak önemli puanlar kaybetti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri maç boyunca belirgin bir üstünlüğe sahip olsalar da rakip savunmayı aşmayı başaramadılar. Goal.com haberine göre.

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium'da oynanan mücadelede "La Roja" oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. İstatistiklere göre İspanyollar %62 topa sahip olma oranı yakaladı ve rakip kaleye tam 23 şut çekti. Ancak bitiricilikteki eksiklikler ve Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın kahramanlıkları maçın kaderini belirledi.

Lamine Yamal'ın oyuna girişi ve beklenmedik sonuç

Barcelona yıldızı Lamine Yamal maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör, hücumu güçlendirmek amacıyla onu maçın bitimine 20 dakika kala sahaya sürdü. 18 yaşındaki yetenek hücuma yeni bir enerji getirse de girişimleri skoru değiştirmeye yetmedi. Yeşil Burun Adaları milli takımı, disiplinli savunmasıyla tarihindeki en önemli sonuçlardan birine imza attı.

Maç sonunda Lamine Yamal, hayal kırıklığı yaratan sonuç nedeniyle oldukça üzgün görünüyordu. Onu desteklemek için ABD'ye gelen yakınları arasında futbolcunun yeni sevgilisi, ünlü model ve blogger Ines Garcia da vardı. İspanya milli takımının Yamal'ın ismi ve numarasının yazılı olduğu formasını giyen Garcia'nın, maçtan sonra futbolcuya teselli verdiği kameralara yansıdı.

Yeşil Burun Adaları için bu beraberlik galibiyetle eşdeğer bir sonuç oldu. Takımın 40 yaşındaki efsane kalecisi Vozinha, maç boyunca birçok zor şutu kurtararak kalesini gole kapattı. Bu sonuç H grubundaki durumu kızıştırdı ve İspanya milli takımının bir üst tura çıkma şanslarını sorgulattı.

Artık Luis de la Fuente'nin öğrencileri gruptaki kalan maçlarda maksimum puan toplamak zorunda. İspanyol basını takımın hücumdaki etkisizliğini eleştiriyor. Lamine Yamal ve takım arkadaşları bir sonraki turda taraftarların güvenini yeniden kazanmaya çalışacaklar.