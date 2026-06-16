Dünya Kupası'nda 68 Yıl Önceki Nadir Tarihi Rekor Tekrarlandı

Kuzey Amerika sahalarında heyecanla devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası, sadece kıyasıya mücadeleleri ve golleriyle değil, akılalmaz tarihi istatistikleriyle de dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Turnuvanın ilk günlerinden itibaren gözlemlenen rekorlar serisi, sıradaki maç gününde zirve noktasına ulaştı. Pazartesi günü Dünya Kupası kapsamında sahaya çıkan takımlar, futbol tarihinde nadiren rastlanan eşsiz bir olaya tanıklık etti: Günün programındaki dört maçın tamamı beraberlikle sonuçlandı.

Golsuz beraberliklerden dört gollü dramatik mücadelelere kadar

Bu tarihi günde taraftarlar, futbolda görülen beraberlik sonuçlarının neredeyse tüm klasik türlerine tanıklık ettiler:

Savunma futbolu: Günün bir karşılaşmasında kalelere gol gitmedi ve skor (0:0) olarak kaldı.

Dengeli mücadele: Diğer iki çekişmeli maçta takımlar birbirlerinin kalesini birer kez havalandırarak 1:1'lik skorlara imza attılar.

Hücum draması: Günün en ateşli karşılaşmasında ise gerçek bir gol şovu izlendi ve takımlar 2:2'lik savaşçı bir beraberliğe razı oldular.

Aşağıdaki resmi spor ve tarihi istatistik analiz tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası'nda tekrarlanan nadir rekorun 1958 Dünya Kupası ile karşılaştırmalı analizini yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuvanın yapıldığı yıl ve ev sahibi ülke Bir günde kaydedilen toplam beraberlik sayısı O gün oynanan toplam maç sayısı Gün boyunca kaydedilen resmi skorlar Futbol tarihine kazınan bu Dünya Kupası'nın özel önemi 2026 Dünya Kupası

(ABD, Kanada, Meksika) 4 maç

(Tam eşitlik) 4 maç

(%100 oran) • 0:0 (bir maç)

• 1:1 (iki maç)

• 2:2 (bir maç) Turnuva başlar başlamaz rekorlar ve nadir sonuçlar kaydediliyor. 1958 Dünya Kupası

(İsveç Krallığı) 4 maç

(Tarihteki ilk durum) 8 maç

(Yarısı galibiyetle sonuçlandı) Çeşitli beraberlik skorları kaydedildi • Kral Pelé'nin Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışı

• Brezilya'nın ilk kez dünya şampiyonu olması

Efsanevi Pelé döneminden kalan miras

Böylece, futbol dünya şampiyonaları tarihinde bir gün içinde dört maçın da galibiyetsiz sonuçlanması yalnızca ikinci kez gerçekleşiyor. Tam 68 yıl önce, 1958 yılında İsveç sahalarının ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda aynı sonuç kaydedilmişti. O zamanki formata göre, bir gün içinde tam sekiz maç düzenlenmişti ve bunların yarısında, yani dört maçta galip belirlenememişti.

İsveç'teki o tarihi Dünya Kupası, dünya futbolu kroniğinde özel ve silinmez bir yere sahiptir. Çünkü tam da 1958 turnuvasında, milyonların oyun tarihinin en büyük ismi olan efsanevi futbol kralı Pelé'nin Dünya Kupaları'ndaki ilk maçı gerçekleşmişti. Ayrıca, tam da bu turnuvada Brezilya milli takımı tarihindeki ilk altın madalyaları ve dünya şampiyonluğu unvanını kazanmıştı. Aradan bunca yıl geçtikten sonra, 2026 Dünya Kupası da böyle nadir ve unutulmaz istatistiklerle futbol tutkunlarını büyületmeye devam ediyor. Yeni genişletilmiş formattaki Dünya Kupası'nın bizi daha başka hangi büyük rekorlarla karşılayacağını izlemek çok keyifli olacak.

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