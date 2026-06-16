MLS Kuralları Casemiro ve Lionel Messi Ortaklığına Engel Oluyor

Manchester United'dan ayrılması beklenen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, kariyerine ABD'nin Inter Miami kulübünde devam etmeye yakın, ancak beklenmedik bir bürokratik engel transferi durdurdu. Lionel Messi ile aynı takımda oynama isteği duyan deneyimli futbolcunun Florida'ya taşınması, MLS liginin kendine özgü kuralları nedeniyle gecikiyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre, transferin gerçekleşmemesinin nedeni LA Galaxy kulübü ile yaşanan "keşif hakları" (discovery rights) konusundaki anlaşmazlık. MLS kurallarına göre, eğer bir kulüp yabancı bir futbolcuya ilk ilgiyi gösterir ve onu listesine eklerse, diğer takımlar o oyuncuyu transfer etmek için ilk talip kulübe bir tazminat ödemek zorundadır.

Keşif Hakları ve Finansal Talepler

Edinilen bilgilere göre, LA Galaxy kulübü Casemiro'ya Inter Miami'den daha önce ilgi göstermiş ve haklarını rezerve etmiş. Şimdi Kaliforniya kulübü, bu haklardan vazgeçme karşılığında Miami temsilcilerinden 1 milyon dolar (yaklaşık 750 bin sterlin) tutarında bir tazminat talep ediyor. Daily Mail'in verdiği bilgilere göre, bu mesele çözülmeden transferin resmileşmesi imkansız.

Casemiro ve temsilcileri başlangıçta LA Galaxy ile görüşmeler yapmış ve kulüp futbolcuya bir sözleşme teklif etmişti. Ancak Brezilyalı yıldız, ailesiyle birlikte Miami'yi ziyaret ettikten sonra, özellikle Lionel Messi'nin oynadığı takımı seçmeye karar verdi. Eski Real Madrid yıldızı için Arjantinli efsane ile aynı sahada olmak temel faktör haline geldi.

MLS Sistemindeki Karmaşık Kurallar

MLS ligindeki bu tür kurallar, Avrupa futbol kamuoyuna biraz garip gelebilir ve sık sık eleştirilere neden olur. Örneğin, yakın zamanda Alman Marco Reus transferinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Charlotte kulübü, haklarına sahip olduğu için LA Galaxy'den başlangıçta 800 bin dolar istemiş, sonunda ise 400 bin dolar karşılığında anlaşmaya varılmıştı.

Casemiro transferinde de tarafların karşılıklı uzlaşmaya varması bekleniyor. Şu anda Brezilya milli takımında bulunan futbolcu, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Inter Miami yönetimi, yakında LA Galaxy ile anlaşmaya varıp Casemiro'yu resmen kadrosuna katacağına inanıyor.

Bu sırada Manchester United da Brezilyalı ön liberonun yerini doldurma çalışmalarına başladı. İngiliz kulübü, West Ham orta sahası Matheus Fernandes ile ilgileniyor. Ayrıca Atalanta oyuncusu Ederson'un 38 milyon sterlin karşılığında Manchester'a transfer olması beklenen isimler arasında yer alıyor.