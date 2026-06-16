Antonio Rüdiger ve Real Madrid Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı: Yeni Sözleşme İmzalandı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, savunma hattının lideri Antonio Rüdiger ile mevcut sözleşmeyi uzattığını resmen duyurdu. Birçok söylentiye son veren bu karar, takımın savunma istikrarını sağlama yolunda önemli bir adım oldu. Deneyimli Alman savunmacı, artık 2027 yılının Haziran ayına kadar "Kraliyet Kulübü" forması giyecek. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre, 33 yaşındaki stoper başlangıçta daha uzun vadeli bir sözleşme taraftarıydı. Ancak kulübün yaşlı futbolculara karşı uyguladığı katı politikaya saygı duyarak, bir yıllık uzatma şartını kabul etti. Real Madrid yönetimi genellikle belirli bir yaşın üzerindeki oyunculara sadece tek sezonluk yenileme teklif ediyor ve Rüdiger bu sisteme uymayı seçti.

Kulüp Politikası ve Savunma Liderliği

Madrid ekibi Dani Carvajal ve David Alaba gibi deneyimli savunmacılarla vedalaştıktan sonra, Rüdiger'in takımda kalması büyük önem kazandı. Eski Chelsea oyuncusu, 2022 yılında serbest oyuncu olarak Madrid'e geldiğinden beri sadece sahada değil, soyunma odasında da gerçek bir lidere dönüştü. Deneyimi ve savaşçılığı, takımın genç savunmacıları için örnek teşkil ediyor.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada şöyle denildi: "Real Madrid CF ve Antonio Rüdiger, futbolcunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar kulüpte kalacağı konusunda karşılıklı anlaşmaya varmışlardır". Bu haberin ardından futbolcu, X sosyal medya hesabında kulüp logosu ve "Kulübüm" yazısıyla minnettarlığını ifade etti.

Sağlık Sorunları ve Dayanıklılık

Geçen sezon Rüdiger için kolay geçmedi. Kronik ağrılar ve fiziksel sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Hatta Londra'ya giderek özel tedaviler gördüğü ve cerrahi operasyon geçirdiği biliniyor. Buna rağmen, birçok maçta ağrılarını yenerek, tam formda olmasa da yüksek seviyede performans sergiledi. Bu dayanıklılığı hem taraftarlar hem de kulüp yönetimi tarafından takdir edildi.

Antonio Rüdiger artık yeni atanan teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Sezon sonunda en iyi sportif formuna kavuşan savunmacı, yeni meydan okumalara hazır olduğunu gösterdi. Futbolcunun şu anki temel odak noktası, Almanya milli takımı ile 2026 Dünya Kupası.

Özbek futbolseverler için de bu transfer haberi oldukça ilgi çekici, çünkü Real Madrid ülkemizde en çok taraftara sahip kulüplerden biri olarak kabul ediliyor. Rüdiger'in kalması, takımın Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'ndeki hırslarının değişmediğinin bir göstergesidir.