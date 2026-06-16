Bukayo Saka 2026 Dünya Kupası Öncesi Risk Alıyor: İngiliz Yıldız Sakatken Oynamak İstiyor

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal forveti Bukayo Saka, 2026 Dünya Kupası başlangıcı öncesinde fiziksel durumuyla ilgili ciddi bir risk aldığını itiraf etti. 24 yaşındaki futbolcu, uzun süredir Aşil tendonundaki ağrılarla mücadele etmesine rağmen, Dallas'ta Hırvatistan'a karşı oynanacak açılış maçında sahaya çıkmak istiyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı için Saka'nın sağlığı şu an en kritik konulardan biri haline geldi. Goal.com haberine göre.

Forvet oyuncusu, Mart ayında Manchester City'ye karşı oynanan Lig Kupası finalinde sakatlanmıştı. O zamandan beri ligde yedi maçı kaçırdı ve son üç ay içinde neredeyse hiçbir maçta tam süre alamadı. Şampiyonlar Ligi finalinde bile futbolcunun maç sonuna kadar sahada kalamaması, fiziksel durumunun henüz ideal olmadığını gösteriyor.

Risk ve Sorumluluk

Goal.com'un haberine göre, Bukayo Saka teknik direktörün endişelerine hak verse de kendini denemeye hazır. Futbolcu verdiği röportajda şunları söylüyor: "Teknik direktörün fikrine karşı gelmek istemiyorum. Ancak Arsenal ve İngiltere sağlık ekipleri Mart ayından beri bana harika bir şekilde yardımcı oluyorlar. Kendimi son aylara göre çok daha iyi hissediyorum ve mücadeleye hazırım".

Saka, profesyonel bir futbolcu için sakatken oynamanın en büyük risk olduğunu biliyor. Taraftarların ve eleştirmenlerin futbolcuyu sahadaki performansına göre değerlendirdiğini, ağrıyla oynayıp oynamadığının ise kimsenin umurunda olmadığını belirtti. Forvet oyuncusu, "İnsanlar sizden sonuç bekler. Bu riski almaya hazırım", diye ekledi.

İngiltere Milli Takımı'ndaki Rekabet

Thomas Tuchel, Saka'nın durumunu sıkı kontrol altında tutuyor. Eğer Bukayo tamamen hazır olmazsa, sağ kanatta yerini Noni Madueke'nin alması bekleniyor. İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Hırvatistan'ın yanı sıra Gana ve Panama ile karşılaşacak. Bu yoğun takvimde kilit oyuncuların sağlığını korumak stratejik bir önem taşıyor.

Arsenal ile Premier League şampiyonluğu yaşayan Saka, bu başarının milli takıma ek güven vereceğine inanıyor. Kazanmanın ne olduğunu bilmek ve şampiyonluk ruhunu hissetmek, Dünya Kupası gibi prestijli bir turnuvada belirleyici bir faktör olabilir. Şimdilik tüm gözler Dallas'taki başlangıca ve Saka'nın ilk 11'de olup olmayacağına çevrilmiş durumda.