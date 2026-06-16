Julian Quinones: Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland'ı Geride Bırakan Yeni Kahraman

Futbol dünyasında beklenmedik kahramanların ortaya çıkması olağan bir durumdur, ancak Julian Quinones'in sergilediği performanslar deneyimli uzmanları bile hayrete düşürüyor. Meksika milli takımı ve Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah kulübü forveti, sadece kendi ülkesinin değil, tüm dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekti. 2026 Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika kalesine attığı gol onu tarihe kazıdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Julian Quinones, Kolombiya'nın Magui Payan şehrinde doğmuş olsa da, bir futbolcu olarak Meksika'da yetişti. Dünya Kupaları tarihinde başka bir ülke adına gol atan ilk Kolombiyalı futbolcu oldu. ESPN MX'in haberine göre, Quinones'in bu başarısının arkasında yoğun bir çalışma ve kendine özgü bir hayat hikayesi yatıyor. Meksika ona sadece bir sözleşme değil, aynı zamanda bir gelecek ve vatan sundu.

Yalınayak bir çocuktan "Aslan"a

Çocukluğunda Julian, ailesinden gizlice sokaklarda futbol oynar, hatta yemek yemek için bile eve dönmezdi. İlk antrenörlerinden biri olan Cesar Valencia'ya göre, genç yaşta yalınayak top oynaması fiziksel durumuna olumlu etki etti. Bu durum ayak bileklerini güçlendirerek şut tekniğinin özgün bir şekilde gelişmesini sağladı. Takım arkadaşları onu hızı ve çevikliği nedeniyle "Pantera" olarak adlandırırken, antrenörleri gol açlığı nedeniyle onu daha çok bir aslana benzetiyor.

Quinones'in Suudi Arabistan ligindeki performansı özel bir takdiri hak ediyor. Verimli oyunlarıyla efsanevi Cristiano Ronaldo ve dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Erling Haaland gibi yıldızlarla olan rekabette üstünlük sağlıyor. Saudi Pro League'de "Altın Ayakkabı" yarışında ana adaylardan biri olarak görülüyor.

Meksika milli takımı için Quinones'in keşfi gerçek bir hediye oldu. Sahadaki içgüdüleri ve her durumdan gol çıkarma yeteneği, takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşıdı. Azteca Stadyumu'ndaki tezahüratlar ve taraftarların sevgisi, onun Meksika'yı evi olarak görmesinin boşuna olmadığını kanıtlıyor.

Bugün Julian Quinones sadece Meksika futbolunun bir sembolü değil, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelmenin parlak bir örneğidir. Hikayesi Kolombiya'nın uzak köylerinden başlayıp dünya çapındaki arenalara kadar ulaştı. Gelecek maçlarda bu forvetten daha büyük başarılar bekleniyor, zira onun "aslan yürekli" karakteri durmaya niyetli değil.