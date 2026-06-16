Emmanuel Petit, Bukayo Saka hakkında: «İngiltere milli takımının ilk 11'ini hak etmiyor»

·37·Spor
Emmanuel Petit, Bukayo Saka hakkında: «İngiltere milli takımının ilk 11'ini hak etmiyor»

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Emmanuel Petit, İngiltere milli takımının hücum oyuncusu Bukayo Saka hakkında sert açıklamalarda bulundu. Eski Fransız futbolcu, kanat oyuncusunun şu an en iyi formunda olmadığını ve Dünya Kupası maçlarına yedek kulübesinde başlamasının adil olacağını belirtti. Goal.com haberine göre belirtildi.

Arsenal geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazanmış ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmiş olsa da Petit, 24 yaşındaki futbolcunun bireysel performansından memnun değil. Ona göre Saka'nın oyununda bir düşüş var ve bu durum «Three Lions»un genel sonucunu olumsuz etkileyebilir.

«Saka benim için Arsenal ile iyi bir sezon geçirmedi», — diyerek talkSPORT'a verdiği röportajda vurguladı. — «Bunu Şampiyonlar Ligi finalinde de gördük. Artık eskisi gibi oyuna etki edemiyor. Bence milli takımda ondan daha çok hak eden başka futbolcular var».

Rekabet ve istatistikler

Eleştirilerini sürdüren Emmanuel Petit, İngiltere milli takımında birçok yetenekli oyuncu olduğunu ve çoğunun şu an Saka'dan daha güçlü olduğunu söyledi. Goal.com'un haberine göre Bukayo Saka, geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkıp 11 gol atmayı başardı. Premier League'deki 31 maçta ise rakip ağları 7 kez sarstı.

Fransız uzmana göre, Saka'nın takım arkadaşları bile onun ilk 11'de yer almasına şaşırabilir. «Saka'nın büyük bir hayranıyım ama dürüst olmalıyım. Eğer onun takım arkadaşı olsaydım, bu kararı anlamazdım. İngiltere'de ondan daha güçlü ve yetenekli çok fazla seçenek var», — diyor Petit.

Dünya Kupası baskısı

Eleştirilere rağmen Bukayo Saka, uluslararası arenada büyük bir deneyime sahip. İngiltere milli takımıyla 49 maça çıktı ve üç büyük turnuvada yer aldı. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda 3 gol atarken, bu sezonki Avrupa kampanyasında 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasını şu takvime göre oynayacak:

  • Çarşamba: Hırvatistan maçı;
  • 23 Haziran: Gana karşılaşması;
  • 27 Haziran: Panama maçı.

Gareth Southgate'in ekibi; Declan Rice, Eberechi Eze ve Noni Madueke gibi Premier League yıldızlarına güveniyor. Bukayo Saka'nın ise eleştirmenlere cevap vermek ve Petit'nin fikirlerinin yanlış olduğunu kanıtlamak için sahada tüm gücünü ortaya koyması gerekiyor. Hücum oyuncusu için turnuvanın ilk dakikalarının, gelecekteki konumu açısından belirleyici olması bekleniyor.

EnglandArsenalBukayo SakaWorld CupEmmanuel Petit
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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