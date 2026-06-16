Nani: Portekiz Milli Takımı Cristiano Ronaldo İçin Her Şeyini Vermeye Hazır

·25·Spor
Nani: Portekiz Milli Takımı Cristiano Ronaldo İçin Her Şeyini Vermeye Hazır

Portekiz milli takımının eski yıldızı Nani, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo için kapasitelerinin ötesinde bir performans sergileyeceğine inandığını belirtti. Nani'ye göre takım arkadaşları, efsanevi forvetin kariyerindeki tek eksik kupa olan Dünya Kupası'nı kazanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Goal.com haberine göre belirtildi.

Portugal Football Summit podcast'inde konuşan Nani, mevcut kadronun potansiyelini yüksek değerlendirdi. O Jogo gazetesinin haberine göre, eski Manchester United oyuncusu, milli takımda deneyim ve genç yetenekler arasında mükemmel bir dengenin kurulduğunu vurguladı. Bunun, turnuvada şampiyonluk için temel bir dayanak noktası olması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo kaptanlığındaki Portekiz, halihazırda birçok büyük başarıya imza attı. Takım 2016'da Avrupa Şampiyonu oldu, ayrıca 2019 ve 2025 yıllarında Uluslar Ligi şampiyonluklarını kazandı. Nani, takımın kenetlenmesinin ve ortak bir hedef doğrultusunda birleşmesinin zaferin anahtarı olduğunu söyledi.

Ronaldo'nun Etkisi ve Takım Ruhu

"Ronaldo'nun sahada olması büyük bir etkiye sahip. Diğer oyuncuları kendisi, takım ve milli takım için biraz daha fazla çaba sarf etmeye teşvik ediyor. Çünkü burada güzel bir hikaye var ve hepimiz bunun bir parçasıyız," dedi Nani. Onun sözlerine göre Cristiano, sadece Portekizlileri değil, tüm dünyadaki taraftarları birleştirebiliyor.

Ayrıca Nani, Manchester United orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in rolünü de ayrıca takdir etti. Bruno'nun kazanma açlığının ve pozisyonunda en iyisi olma isteğinin Portekiz için çok önemli bir faktör olduğunu belirtti. Takım, her durumda onun yardımına güvenebilir.

Özbekistan ile Gelecek Karşılaşma

Portekiz milli takımı, Dünya Kupası yolculuğuna K grubunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla başlayacak. Roberto Martinez'in öğrencileri için grup aşamasındaki en ilgi çekici maçlardan biri önümüzdeki Salı günü oynanacak. O gün Portekizliler, Özbekistan milli takımına karşı sahaya çıkacaklar.

Grup aşamasının son maçı ise 28 Haziran'da Kolombiya'ya karşı oynanacak. Milyonlarca taraftarın umudunu omuzlarında taşıyan Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları, ilk dakikalardan itibaren hırslarını göstermeyi hedefliyor. Goal.com'un verdiği bilgiye göre, takım şu anda yüksek bir moral ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıNaniÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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