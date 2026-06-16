Ruben Amorim Kariyerine İtalya'da Devam Ediyor: Portekizli Teknik Adam Milan'ın Yeni Çalıştırıcısı

İtalyan kulübü AC Milan, Manchester United'daki başarısız döneminin ardından boşta kalan Ruben Amorim ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Portekizli teknik adam, "rossoneri" yönetiminde Massimiliano Allegri'nin yerini aldı. Bu atama, Milan'ın son yıllardaki kriz durumundan kurtulması ve yeni bir taktiksel yaklaşıma geçişi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberine göre bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, 41 yaşındaki teknik adam San Siro'da 2028 yılına kadar geçerli olan iki yıllık bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma uyarınca Ruben Amorim yıllık 3,5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca sözleşmede, takımın Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla bağlantılı ek bonuslar da yer alıyor. Bu durum, Milan yönetiminin teknik adama verdiği ilk ve en temel görevin bu olduğunu gösteriyor.

Yeni Taktik Proje ve Hedefler

Milan, son iki sezondur Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Gelecek sezon takım Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. RedBird Capital Partners Başkanı Gerry Cardinale, Amorim'in atanmasıyla ilgili konuşurken, onun modern futbol felsefesinin kulübün gelecek hedefleriyle tamamen örtüştüğünü vurguladı. Cardinale'ye göre Ruben Amorim, Sporting CP kulübünde kendisini yenilikçi ve hırslı bir teknik adam olarak kanıtladı.

Ruben Amorim'in oyun tarzı yüksek pres, topa sahip olmaya dayalı ofansif futbol ve hızlı geçişlere dayanıyor. Bunun, Christian Pulisic gibi takımın önde gelen oyuncuları için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Milan yönetimi, Portekizli uzmanın genç oyuncularla çalışma ve onları geliştirme yeteneğine büyük güven duyuyor.

İlginç olan şu ki, Ruben Amorim Manchester United'dan ayrıldıktan sonra bir süre dinlenmeyi planlıyordu. Ancak yedi kez Avrupa şampiyonu olan kulübün teklifi onu fikrinden döndürdü. Teknik adam ilk röportajında, "Milan gibi tarihi ve prestijli bir kulübü yönetmek her zaman hayalimdi. Bu renklerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum ve bu çağrıyı büyük bir sorumlulukla kabul ediyorum" dedi.

Manchester United İçin Finansal Rahatlama

Amorim'in hızla yeni bir iş bulması Manchester United için de beklenmedik bir hediye oldu. Eğer teknik adam boşta kalmaya devam etseydi, İngiliz kulübünün ona 16,7 milyon sterlin tazminat ödemesi gerekecekti. Artık Milan ile yapılan anlaşma, bu finansal yükü "kırmızı şeytanların" omuzlarından kaldırdı.

Şu anda Milan yönetimi sadece teknik adamı değil, aynı zamanda idari yapıyı da yenilemek üzerinde çalışıyor. Kulüp, yeni sportif direktörlük pozisyonu için Markus Kroosche ve Devin Ozek isimlerini değerlendiriyor. Kurulacak olan bu yeni tandem, takım kadrosunu kökten yeniden yapılandırmak ve Serie A ile uluslararası arenada eski konumunu geri kazanmakla ilgilenecek.