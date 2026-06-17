Lamine Yamal sakatlıktan döndü: İspanya 2026 Dünya Kupası açılışında puan kaybetti

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, uzun süredir beklenen sakatlığının ardından sahalara döndü ancak dönüşü "La Roja"nın Dünya Kupası başlangıcındaki başarısızlığını gölgelemeye yetmedi. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşan İspanyollar, beklenmedik bir şekilde 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Goal.com haberine göre.

İki aylık aranın ardından kadroya dönen Barcelona forveti, maçın son 20 dakikasında yedek kulübesinden oyuna dahil edildi. Teknik heyet, 2024 "Golden Boy" ödülü sahibi 19 yaşındaki futbolcunun sağlığını riske atmamak için onu temkinli bir şekilde oyuna sokmaya karar verdi. Goal.com'un haberine göre, Yamal oyuna girmesiyle İspanya hücumlarına canlılık ve yaratıcılık getirse de rakip savunmayı aşmak mümkün olmadı.

Lamine Yamal'ın taraftarlara mesajı

Maçtan sonra Lamine Yamal, sosyal medya üzerinden taraftarlara seslenerek sakin olmaları çağrısında bulundu. Genç yetenek, "Bu Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızdı ve bir puan aldık. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz ancak hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Her şeyin beklediğimiz gibi olacağından şüphe etmeyin" diye yazdı.

Ayrıca futbolcu, ağır sakatlığın ardından yeniden yeşil sahalara dönmesine imkan tanıdığı için yaratana şükrederken, zor günlerinde kendisini destekleyen ailesine teşekkür etti. 2025 Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer alan Yamal'ın bu sözleri, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da olgunlaştığını gösteriyor.

İspanya milli takımındaki "Yamal bağımlılığı" sorunu

Bu karşılaşma, İspanya milli takımının ciddi bir sorununu ortaya çıkardı. Tıpkı Barcelona kulübünde olduğu gibi, milli takımın da hücumda ağırlıklı olarak Lamine Yamal'ın bireysel yeteneğine dayandığı açıkça görüldü. Rakibin yoğun savunma yaptığı anlarda, kadroda başka yaratıcı fikirlerin eksikliği uzmanları endişelendiriyor.

Şu anda İspanya'nın bulunduğu "H" grubunda durum oldukça karmaşık. Grubun ikinci maçında Uruguay ve Suudi Arabistan da 1-1 berabere kaldı. Sonuç olarak, dört takım da birer puanla eşit durumda bulunuyor.

İspanya milli takımının gelecek planları şu şekilde:

22 Haziran Pazar günü Suudi Arabistan ile kritik maç;

27 Haziran'da grup aşamasının belirleyici karşılaşmasında Uruguay ile maç.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, play-off biletini garantilemek için bir sonraki turda galibiyet almak zorunda. Lamine Yamal'ın tam formuna kavuşması ve ilk 11'de yer almasının, İspanya'nın turnuvadaki kaderini belirlemesi bekleniyor.