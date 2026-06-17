Cole Palmer'dan 2026 Dünya Kupası kadrosuna girememesine dair açıklama

İngiltere milli takımının ana yıldızlarından biri ve Chelsea'nin lideri Cole Palmer, beklenmedik bir şekilde 2026 Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. Bu karar futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açsa da, futbolcu gelişen duruma soğukkanlılık ve hafif bir kinaye ile yaklaşmaya karar verdi. Goal.com haber veriyor.

Milli takımın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, Palmer'ı Kuzey Amerika'daki turnuvaya götürmeme kararı aldı. Alman teknik adam, bu seçimini diğer yaratıcı orta saha oyuncularının şu anki form durumlarının daha iyi olması ve Palmer'ın sezon sonundaki istikrarsız oyunları ile küçük sakatlıklarıyla açıkladı. Geçen sezon Premier League'de 11 gol atan futbolcu için bu karar beklenmedik bir darbe oldu.

İngiltere milli takım oyuncuları şu anda Florida'da 32 derecelik sıcaklıkta antrenman yaparken, Cole Palmer moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Sosyal medya hesaplarında tatil fotoğraflarını paylaşarak taraftarlarına ruh hali hakkında bilgi verdi.

"Daha kötüsü de olabilirdi"

Cole Palmer, Akdeniz kıyılarında, özellikle de Ibiza'da dinleniyor. Ünlü O Beach kulübünün sahibi Wayne Lineker ile vakit geçirdiği fotoğrafları paylaştı. Futbolcu, gönderisine "Daha kötüsü de olabilirdi" (could be worse) notunu düşerek milli takıma çağrılmamasına karşı kendine has bir tepki verdi.

Bu ifade, taraftarlar ve uzmanlar arasında farklı şekillerde yorumlanıyor. Bazıları bunu profesyonel bir başarısızlığa karşı sağlıklı ve pozitif bir yaklaşım olarak değerlendirirken, diğerleri futbolcunun milli takım formasıyla oynama isteğinin yeterli olmadığını savunuyor. Ancak Palmer'ın sakinliği, baskıdan uzaklaşmaya ve yeni sezon öncesi güç toplamaya çalıştığını gösteriyor.

Goal.com'un haberine göre Palmer, tatil boyunca sadece dinlenmekle kalmıyor, aynı zamanda kişisel "COLE'D" markasının tanıtımıyla da uğraşıyor. Instagram sayfasındaki profesyonel fotoğraf çekimleri ve arkadaşlarıyla geçirdiği vakit, zihinsel olarak toparlanma sürecinde olduğunu kanıtlıyor.

Manchester City'den Chelsea'ye transfer olduktan sonra Londra kulübünün gerçek liderine dönüşen 24 yaşındaki futbolcu için bu yaz beklenmedik bir dinlenme dönemi oldu. İngiltere milli takımı ABD'nin nemli havasında galibiyet için ter dökerken, Palmer beklenmedik özgürlüğünün tadını çıkarıyor.