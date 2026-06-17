Kylian Mbappe Rekor Kırdı: Fransa Dünya Kupası'na İradeli Bir Galibiyetle Başladı

Fransa milli takımı, Dünya Kupası serüvenine Senegal karşısında aldığı zorlu ancak görkemli bir galibiyetle başladı. Maçın ilk yarısında beklenmedik bir durgunluk sergileyen son dünya ikincileri, sonunda 3-1'lik galibiyete ulaşmayı başardı. Bu mücadele sadece takımın başarısı değil, aynı zamanda Kylian Mbappe için tarihi bir önem taşıdı. Goal.com haberine göre.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fransızlar için oldukça şanssız geçti. Senegal milli takımı birkaç kez tehlikeli ataklar geliştirerek favori ekibi panikletti. Özellikle 25. dakikada Kylian Mbappe'nin hatası sonrası Nicolas Jackson direği zorladı. Devre bitiminde ise Ismaila Sarr net bir fırsatı değerlendiremedi. Goal.com'un aktardığına göre, devre arasına kadar Didier Deschamps'ın öğrencileri sahada oyun kurmakta zorlandılar.

Mbappe'nin Tarihi Rekoru ve VAR Tartışması

İkinci yarıda Fransa tamamen farklı bir oyun sergiledi. Michael Olise ve Desire Doue gibi genç yetenekler hücuma canlılık getirdi. Maçın 60. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı: Sadio Mane, ceza sahası içinde Kylian Mbappe'yi düşürmüş gibi göründü. Hakem VAR monitörünü izlemesine rağmen penaltı vermeme kararı aldı. Ancak bu haksızlık Fransız kaptanı durdurmaya yetmedi.

Kısa bir süre sonra, Michael Olise'nin gönderdiği şık pası gole çeviren Kylian Mbappe skoru açtı. Bu golle birlikte Mbappe, Fransa milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Senegal karşılık vermeye çalışsa da Nicolas Jackson'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maçın bitimine sekiz dakika kala oyuna sonradan giren Bradley Barcola skoru güvence altına aldı.

Karşılaşmanın sonunda taraftarlar iki gol daha izledi. Ibrahim Mbaye Senegal'in tek teselli golünü atarken, birkaç saniye sonra Kylian Mbappe 30 metreden gönderdiği şutla dublesini tamamladı. Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin bu pozisyonda hata yaptığı açıkça görüldü.

Bu galibiyet, Fransa'nın turnuvaya yüksek bir moralle başlamasını sağladı. Özellikle Michael Olise ve Bradley Barcola gibi gençlerin katkı vermesi Deschamps için ek seçenekler yaratıyor. Senegal ise mağlup olsa da grubun sonraki maçlarında ciddi bir direnç gösterebileceğini kanıtladı.