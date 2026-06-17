Fransa - Senegal maçının gollerini izleyin (video)

·100·Spor
Fransa - Senegal maçının gollerini izleyin (video)

Dünya Kupası'nın 1. turunda Fransa milli takımı, Senegal ile karşılaştı ve Didier Deschamps'ın ekibi bu mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Mbappe duble yaparken, Olise iki asist kaydetti. Ayrıca oyuna sonradan giren Barcola da gol attı. Senegal'in tek golü Mbaye'den geldi.

DK-2026. 1. Tur
Fransa – Senegal 3:1
Goller: Mbappe 66, 90+6 Barcola 82 - Mbaye 90+5
Fransa – Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (Barcola, 80), Mbappe, Doué (Cherki, 87).
Senegal – Mendy, Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Gueye, Pape Gueye, Sarr (Mbaye, 75), Mane, Jackson (Dieng, 83).

FransaSenegalKylian MbappeDidier DeschampsMichael Olise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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