Fransa - Senegal maçının gollerini izleyin (video)

Dünya Kupası'nın 1. turunda Fransa milli takımı, Senegal ile karşılaştı ve Didier Deschamps'ın ekibi bu mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Mbappe duble yaparken, Olise iki asist kaydetti. Ayrıca oyuna sonradan giren Barcola da gol attı. Senegal'in tek golü Mbaye'den geldi.

DK-2026. 1. Tur

Fransa – Senegal 3:1

Goller: Mbappe 66, 90+6 Barcola 82 - Mbaye 90+5

Fransa – Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (Barcola, 80), Mbappe, Doué (Cherki, 87).

Senegal – Mendy, Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf, Kamara (Diarra, 76), Idrissa Gueye, Pape Gueye, Sarr (Mbaye, 75), Mane, Jackson (Dieng, 83).