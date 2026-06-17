Erling Haaland dublet yaptı: Norveç, Dünya Kupası'nda Irak'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başladı

Norveç milli takımı, 28 yıllık bir aranın ardından Dünya Kupası sahnesine görkemli bir galibiyetle döndü. Boston'da oynanan karşılaşmada İskandinavlar, Irak karşısında 4-1'lik net bir galibiyet elde ettiler. Maçın başrol oyuncusu, beklendiği gibi Manchester City forveti Erling Haaland oldu. İlk yarıda attığı iki gol, takımının başarısında belirleyici rol oynadı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Karşılaşmanın ilk dakikaları Norveç için biraz heyecanlı geçti. Çeyrek asırdan fazla süren ara kendini hissettirdi. Ancak 30. dakikaya doğru Erling Haaland, kanattan gelen topu ağlara göndererek takımındaki gerginliği dindirmeyi başardı. Bu gol, Norveçlilerin oyunun kontrolünü ele almasını sağladı.

Irak milli takımı pes etmek istemedi ve on dakika sonra beraberliği yakaladı. Ayman Hussein'in sert vuruşuyla gelen gol, Asyalı ekibe umut verdi. Ancak denge uzun sürmedi. Erling Haaland'ın bitmek bilmeyen baskısı meyvesini verdi: Rakip savunmacı ve kalecinin hatasını değerlendiren forvet, ikinci golünü atarak Norveç'i yeniden öne geçirdi.

İkinci yarıdaki üstünlük ve nihai sonuç

Devre arasından sonra Norveç oyunu tamamen kontrol altına aldı. Goal.com'un haberine göre, ikinci yarıda oyuna sonradan giren Leo Østigård, maçın bitimine on dakika kala farkı açtı. Erling Haaland hat-trick yapma fırsatı yakalasa da bunu değerlendiremedi. Buna rağmen, onun yarattığı baskı sonucunda bir Irak savunmacısı kendi kalesine gol attı ve skor 4-1'e geldi.

Bu galibiyet Norveç için çok kritikti çünkü turnuvanın en zor gruplarından biri olan "ölüm grubu"nda mücadele ediyorlar. Erling Haaland gibi bir yıldızın varlığı, takımı turnuvanın "gizli favorilerinden" biri haline getiriyor. Irak ise mağlubiyete rağmen ilk yarıda direnç gösterebileceğini kanıtladı.

Bu maç, Erling Haaland'ın dünya çapındaki turnuvalarda ne kadar etkili olduğunun bir kez daha kanıtı oldu. Manchester City formasıyla sergilediği yüksek performansı artık milli takım formasıyla da sürdüren forvet, Norveç'i uzun zamandır beklenen zaferlere taşıyor. Gelecek turlar gruptaki durumu daha da netleştirecek.