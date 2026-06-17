Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'na rekorla başladı: Arjantin, Cezayir'i mağlup etti

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna güvenli bir galibiyetle başladı. Kansas City'deki stadyumda oynanan maçta son şampiyonlar, Cezayir milli takımını 3-0 mağlup etti. Maçın başrol oyuncusu olan 38 yaşındaki Lionel Messi, rakip kaleye üç gol atarak yeni bir tarihi başarıya imza attı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Maçın ilk dakikaları her iki takım için de oldukça gergin geçti. Lautaro Martinez'in pası sonrası gelen gol önce ofsayt nedeniyle iptal edildi, kısa süre sonra Cezayir'den Farès Chaïbi, Emiliano Martinez'in kalesini havalandırdı. Ancak VAR müdahalesinin ardından Cezayirli futbolcunun da ofsaytta olduğu belirlendi ve skor değişmedi.

Messi'nin rekorlar gecesi

Maçın 15. dakikasından sonra Lionel Messi sahneye çıktı. Inter Miami'deki takım arkadaşı Rodrigo De Paul'un gönderdiği topu Messi, kalenin üst köşesine yerleştirdi. Bu gol, Arjantinli efsane için beşinci Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu. Dikkat çekici olan ise, bu olayın onun Dünya Kupası'ndaki ilk golünden tam 20 yıl sonra gerçekleşmiş olmasıdır.

Bu maçtaki hat-trick ile Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atanları listesinde efsanevi Miroslav Klose'ye yetişti. Artık her iki futbolcunun da 16'şar golü bulunuyor. Sadece eski Alman forvet, daha az maça çıktığı için liderliğini koruyor. Ayrıca bu gol, Messi'nin kariyerindeki (kulüp ve milli takım düzeyinde) 911. gol olarak tarihe geçti.

İkinci yarıda da Arjantin baskıyı azaltmadı. Alexis Mac Allister'ın şutu kaleci Luca Zidane tarafından kurtarılsa da, dönen topa ilk ulaşan Messi oldu ve skoru 2-0'a getirdi. Kısa bir süre sonra, Nicolas Gonzalez'in pasını gole çeviren yıldız oyuncu, Dünya Kupaları'ndaki ilk hat-trick'ini tamamladı.

Cezayir milli takımı maç boyunca topa sahip olma konusunda rakibine direnç gösterse de hücumda isabet sorunu yaşadı. Afrika temsilcileri Arjantin kalesine toplam yedi şut çekti ancak bunların hiçbiri kaleyi bulmadı. Goal.com'un haberine göre, bu galibiyet Arjantin'in gruptan çıkma şansını önemli ölçüde artırdı.

Bu karşılaşma sadece sonucuyla değil, birçok istatistiksel veriyle de öne çıkıyor: