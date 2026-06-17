Messi ilk golden sonra neden ağladığını açıkladı (video)

Kuzey Amerika sahalarını sarsan 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda, Cezayir milli takımının kalesini üç kez sarsayarak muhteşem bir hat-trick yapan Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, bu tarihi maçın ardından duygularını ve iç dünyasını paylaştı. Mevcut dünya şampiyonlarının 3-0'lık net galibiyetini sağlayan 38 yaşındaki efsanevi forvet, maç sırasında neden gözyaşlarına hakim olamadığı ve kariyerindeki yeni dönem hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Messi: «Burada kolay maç diye bir şey yok»

Çağımızın en büyük futbol ustası, konuşmasına turnuvanın genel durumu ve ilk galibiyetin önemine değinerek başladı. Messi, büyük sahnelerdeki deneyiminin kendisine ek güç verdiğini belirtti.

«Bu, kariyerimdeki altıncı Dünya Kupası ve sahada kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum. Bugün gerçekten oldukça zorlu ve çetin bir maçta önemli bir galibiyet elde ettik. Dünya Kupası gibi üst düzey turnuvalara başarılı bir şekilde, yani üç puanla başlamak her zaman belirleyici öneme sahiptir. Zira böyle prestijli bir turnuvada kolay maç olmaz ve her rakip sonuna kadar savaşır», dedi Arjantin kaptanı.

Ayrıca, kariyeri boyunca tüm zirvelere ulaştığını gizlemedi: «Uzun yıllar süren futbol hayatım boyunca çok sayıda harika, unutulmaz an ve büyük zaferler yaşadım. Şu anki yaşımda gerçekleşen her olay ve başarı benim için sadece keyifli bir bonustur».

Aşağıdaki resmi spor analiz tablosu aracılığıyla Lionel Messi'nin Cezayir maçı sonrası açıklamalarını, tarihi istatistiklerini ve Arjantin milli takımının gelecek planlarını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Atılan goller ve sonuç Gözyaşlarının gerçek nedeni Tarihi gol krallığı statüsü Sıradaki maç tarihi ve rakip Hat-trick (3 gol)



• Arjantin — Cezayir (3:0)

• Messi'nin Dünya Kupaları'ndaki 16. golü • Futbolla ilgili değil

• Hayattaki zor günlerin etkisi

• Takım arkadaşlarının büyük desteği Miroslav Klose ile eşit



• İki efsanenin de 16 golü var

• Tarihteki en iyi derece 22 Haziran 2026



• Avusturya milli takımına karşı

İlk golden sonraki gözyaşları: Futbol dışındaki gerçekler

Maç boyunca milyonlarca taraftarın dikkatini çeken en heyecan verici an, Leo'nun ilk golü attıktan sonra ağlamasıydı. Kaptan bu durumu büyük bir samimiyetle açıkladı.

«Evet, ilk golü attıktan sonra gözyaşlarımı tutamadım, ağladım. Ancak bu duyguların futbolla hiçbir ilgisi yoktu. Yakın zamanda özel hayatımda çok zor ve meşakkatli günler geçirmek durumunda kaldım. Böyle zor bir durumda milli takım delegasyonumuz, teknik ekip ve tüm takım arkadaşlarım yanımdaydı, beni yalnız bırakmadılar ve bana manevi olarak büyük güç verdiler. Bunun için onlara ömür boyu minnettarım», diyerek şükranlarını sundu Arjantinli dahi.

Hatırlatalım, bu maçtaki üç golünden sonra Messi, Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak turnuva tarihinin en golcü ismi olan Alman Miroslav Klose ile eşitlendi.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, grup aşamasının 2. turundaki kritik karşılaşmasını bu yılın 22 Haziran tarihinde Avusturya milli takımına karşı oynayacak. İşte o gün Messi, Klose'nin rekorunu kırarak tarihte tek başına zirveye yerleşebilir.