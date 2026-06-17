Nepomnyashchiy, Özbekistan'ın Kolombiya Maçından Sürpriz Bir Sonuç Bekliyor

Tüm ülkemiz ve milyonlarca tutkulu futbolseverin büyük bir heyecan ve sonsuz bir umutla beklediği tarihi anlara saniyeler kaldı. 2026 Dünya Kupası'nın 1. turu kapsamında, okyanus ötesindeki yeşil sahaların ev sahipliği yaptığı turnuvada Özbekistan Milli Takımı, tarihindeki ilk maçına Güney Amerika'nın en güçlü ve gururlu devlerinden biri olan Kolombiya Milli Takımı karşısında çıkacak. Bu Dünya Kupası debutu öncesinde, tanınmış futbol ekspertleri ve deneyimli uzmanlar, "Beyaz Kurtlar"ın şansları hakkında çeşitli ilgi çekici görüşler dile getiriyor. İşte ülkemizin futbolunu içeriden çok iyi bilen bir ismin sunduğu önemli değerlendirmelerden biri.

Nepomnyashchiy: «Hepimiz Özbek futbolunu gönülden destekliyoruz»

Özbekistan Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, deneyimli ve ünlü uzman Valeriy Nepomnyashchiy, önümüzdeki kritik ve ateşli karşılaşma öncesinde görüşlerini paylaştı. Öncelikle, tüm futbol camiası gibi kendisinin de temsilcilerimiz için içtenlikle endişelendiğini ve büyük bir umutla onları desteklediğini özellikle belirtti.

Deneyimli teknik adam, rakibimiz Kolombiya Milli Takımı'nın Latin Amerika kıtasının en güçlü ve yetenekli temsilcilerinden biri olduğunu ve kadrolarında dünyanın top kulüplerinde oynayan üst düzey futbolcuların bulunduğunu vurguladı. Elbette, okyanus ötesi temsilcilerin fiziksel durumlarının, taktik ve oyun hazırlıklarının da çok yüksek seviyede olduğu kimsenin sırrı değil.

Aşağıdaki resmi spor ve taktik analiz tablosu aracılığıyla, Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası 1. tur rakibi, oyun faktörleri ve eski teknik direktör Valeriy Nepomnyashchiy'nin uzmanlık sonuçları ile yakından tanışabilirsiniz:

Temsilcilerimizin ilk rakibi Rakibin temel avantajları ve statüsü Turnuvadaki beklenmedik sürpriz (Örnek) Başarı getirecek temel taktik faktörler Eski teknik direktörün maçtan beklediği temel umut Kolombiya Milli Takımı

(Güney Amerika devi) • Üst düzey yıldız kadrosu

• Yüksek fiziksel ve teknik hazırlık İspanya — Yeşil Burun Adaları

(İspanya yıldızları küçük takımı yenemedi) • Disiplinli oyun organizasyonu

• Teknik direktörün taktik planını sahada tam olarak uygulamak Özbekistan Milli Takımı'nın Kolombiya karşısında en azından mağlup olmaması

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Ancak futbol dünyası, her zaman beklenmedik hediyeleri ve sürprizleri ile güzeldir. Valeriy Nepomnyashchiy, bu görüşünü kanıtlamak için mevcut Dünya Kupası'ndan çarpıcı bir örnek verdi: «İşte futbolda her türlü sonucun alınabileceğine dair açık bir kanıt olarak, dünya yıldızlarından oluşan güçlü İspanya Milli Takımı'nın mütevazı Yeşil Burun Adaları karşısında galip gelememiş olması gösterilebilir», diyor uzman.

Ona göre, gelecek maçtaki başarı, yalnızca ve sadece Özbek futbolcularının sahada oyunu nasıl organize edeceklerine bağlı olacaktır. Teknik direktör tarafından hazırlanan taktik plan ve stratejinin yeşil sahada ne derece işleyeceği en belirleyici öneme sahiptir. «Günümüz modern futbolunda neredeyse tüm takımlar benzer şekilde iyi oynamayı öğrendiler. Bu nedenle, Özbekistan Milli Takımı'nın kendi iç potansiyelini sahada ne kadar tam ve korkusuzca sergileyebileceğini büyük bir ilgiyle izleyeceğiz. Bu maçta büyük bir sürpriz olmasını ve Özbekistan Milli Takımı'nın debut maçında en azından mağlubiyetten kaçarak puan almasını çok ama çok istiyorum», diyerek sözlerini tamamladı Nepomnyashchiy.

Zamin spor yorumcularının görüşü: Eski teknik direktörün bu düşüncelerinde büyük bir gerçeklik payı var. «Beyaz Kurtlar», takım dayanışması ve demir gibi bir disiplin sayesinde Kolombiyalıların yıldız hücumlarını durdurabilir. Jaloliddin Masharipov'un yokluğuna ve kadrodaki zorunlu değişikliklere rağmen, Ruslanbek Jiyanov ve Abduqodir Husanov gibi hızlı gençlerimizin sahada gerçek bir cesaret göstereceklerine inanıyoruz!

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