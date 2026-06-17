Harry Kane Hakkında Beklenmedik İtiraf: Eski Teknik Direktör Futbolcu Hakkındaki Hatayı Açıkladı

İngiltere Milli Takımı ve Bayern Munich forveti Harry Kane bugün dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilse de, kariyerinin ilk yıllarında yeteneği konusunda şüpheye düşenler çoktu. Ünlü teknik direktör Harry Redknapp, Goal.com'a verdiği röportajda futbolcunun Tottenham'daki ilk adımları ve onun hakkındaki yanlış tahminlerden bahsetti. Goal.com haberi veriyor.

Redknapp'in hatırladığına göre, Kane gençlik yıllarında kiralık olarak alt lig takımlarında oynadığı dönemde birçok kişi onun geleceğine inanmamıştı. Özellikle Leyton Orient kulübü başkanı Barry Hearn, genç forvetin kapasitesini çok düşük değerlendirmişti. O dönemde teknik direktör, Tottenham'dan Steven Caulker ve Andros Townsend dahil birkaç futbolcuyu kiralamıştı.

Redknapp, “Barry Hearn bana Townsend ve Caulker'ın Tottenham'da oynayabileceğini ancak Harry Kane'in asla bu seviyeye çıkamayacağını söylemişti” diyor. Ancak Kane, çalışkanlığı ve azmiyle bu sözlerin ne kadar yanlış olduğunu kanıtladı. Bugün o, sadece 'Spurs' tarihinin değil, aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'nın da tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Çalışkanlık ve Çok Yönlü Beceri

Harry Redknapp'e göre, Kane'i diğer forvetlerden ayıran özellik, sahada sadece gol atmakla sınırlı kalmamasıdır. Teknik direktör, onu Manchester City yıldızı Erling Haaland ile kıyasladığında bile daha üstün buluyor. Redknapp, Harry'nin oyun kurma konusunda bir orta saha oyuncusu kadar yetenekli olduğunu vurguluyor.

Deneyimli uzman, “Haaland harika bir gol makinesi, ancak Harry Kane her şeyi yapabiliyor. Sahada orta sahaya kadar gelip Glenn Hoddle gibi net ve uzun paslar atabiliyor. Oyunu okuma yeteneği ve takım oyununa katılımı fenomenal düzeyde” diye ekledi.

Kane şu an 32 yaşında olmasına rağmen en yüksek formunu koruyor. Bayern Munich'e transferi ve Almanya Bundesliga'da rekorlar kırmaya devam etmesi, onun dünya çapında bir '9 numara' olduğunu bir kez daha kanıtladı. Milli takım formasıyla attığı 79 gol ise İngiliz futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Redknapp'in sözlerine göre Kane, her genç futbolcu için örnek olabilecek bir kişiliktir. Başarısının arkasında sadece doğuştan gelen bir yetenek değil, aynı zamanda durmaksızın yapılan antrenmanlar ve kendini geliştirme çabası yatıyor. Bir zamanlar 'yetersiz' bulunan oyuncu, bugün Ballon d'Or'un ana adaylarından biri olarak kabul ediliyor.