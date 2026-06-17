Lionel Messi, Miroslav Klose'nin Rekorunu Yakaladı: Arjantinli Yıldızdan Yeni Bir Mucize

·43·Spor
Lionel Messi, Miroslav Klose'nin Rekorunu Yakaladı: Arjantinli Yıldızdan Yeni Bir Mucize

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Cezayir'e karşı oynanan maçta (3:0) tarihi bir başarıya imza attı. Kansas City'de gerçekleşen karşılaşmada Inter Miami forveti, rakip ağlara üç gol göndererek hat-trick yaptı. Bu sonuçla, Dünya Kupaları tarihinin en golcüleri listesinde zirvede yer alan Miroslav Klose'ye yetişti. Goal.com haberine göre belirtildi.

Gelecek hafta 39 yaşına girecek olan Lionel Messi, sahada hala üst düzey bir performans sergilemeye devam ediyor. ESPN'e verdiği röportajda futbolcu, bu kadar uzun süre yüksek formunu korumasının sırlarını paylaştı. Messi, şu sıralar tenis efsanesi Rafael Nadal hakkındaki belgesel diziyi izlediğini ve ondan büyük motivasyon aldığını söyledi.

Rafael Nadal ve Sonsuz Tutku

"Şu an oyundan keyif alıyorum, sahada kendimi çok mutlu hissediyorum. Çocukluğumdan beri futbol oynamayı seviyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu an Rafael Nadal hakkındaki diziyi izliyoruz ve kendimi ona benzetiyorum; onun gibi tüm gücümü vermeye ve yaptığım işten zevk almaya çalışıyorum", dedi Messi maç sonrası.

Bu hat-trick, Messi'yi Alman Miroslav Klose ile aynı sıraya taşıdı. Ayrıca bu listede Brezilyalı Ronaldo ve aynı gün hesabına iki gol yazdıran Kylian Mbappe de yer alıyor. Ancak Arjantin milli takım kaptanı, rekorlara çok fazla önem vermediğini ve bunların sadece istatistik olduğunu vurguladı.

Modern Futbol ve Zorlu Galibiyet

Skor farklı görünse de Messi, Cezayir karşısındaki mücadelenin kolay geçmediğini itiraf etti. Ona göre, günümüzde uluslararası arenada artık zayıf takım kalmadı. Özellikle ilk yarıda top kontrolünü sağlamanın Arjantin için zorluk yarattığını belirtti.

"Cezayir'de dinamik ve kaliteli futbolcular var. Oyunu kontrol etmeye çalıştık ancak topa sahip olma konusunda sorunlar yaşadık. Bu, Dünya Kupası'na tüm takımların çok iyi hazırlandığını gösteriyor. Kimse galibiyeti öylece teslim etmiyor", diye ekledi forvet.

Lionel Messi, milli takımdaki uzun ve meşakkatli yolculuğunu da hatırladı. Katar'daki 2022 zaferi ve Copa America başarılarından sonra, Arjantin'de futbola bakış açısının tamamen değiştiğini ve takımın Lionel Scaloni yönetiminde altın çağını yaşadığını itiraf etti.

Lionel MessiArgentinaWorld CupRecordFootball
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo ve 2026 Dünya Kupası: Portekiz Efsanesinin Yeni Rolü Ne Olacak?Cristiano Ronaldo ve 2026 Dünya Kupası: Portekiz Efsanesinin Yeni Rolü Ne Olacak?Bugün, 15:37Bernardo Silva Serbest Oyuncu Olarak Real Madrid'e KatıldıBernardo Silva Serbest Oyuncu Olarak Real Madrid'e KatıldıBugün, 15:19Trent Alexander-Arnold Neden İngiltere Milli Takımı'nın Dışında Kalıyor? Carragher Sebebini AçıkladıTrent Alexander-Arnold Neden İngiltere Milli Takımı'nın Dışında Kalıyor? Carragher Sebebini AçıkladıBugün, 15:11Thomas Tuchel ve İngiltere: 2026 Dünya Kupası Öncesi Kadro TartışmalarıThomas Tuchel ve İngiltere: 2026 Dünya Kupası Öncesi Kadro TartışmalarıBugün, 14:58Jamol Sellami Avusturya Mağlubiyetinin Nedenlerini AçıkladıJamol Sellami Avusturya Mağlubiyetinin Nedenlerini AçıkladıBugün, 14:58Neymar Antrenmanlara Döndü: Brezilya Milli Takımı Yıldızı Sakatlıktan KurtuluyorNeymar Antrenmanlara Döndü: Brezilya Milli Takımı Yıldızı Sakatlıktan KurtuluyorBugün, 14:55
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin