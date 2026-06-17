Christian Pulisic ve Milan Arasındaki Sözleşme Meselesi: Futbolcuya Transfer Tavsiyesi

·30·Spor
Christian Pulisic ve Milan Arasındaki Sözleşme Meselesi: Futbolcuya Transfer Tavsiyesi

ABD milli takımının kaptanı ve Milan forveti Christian Pulisic, şu anda kariyerinin kritik bir döneminden geçiyor. Futbolcu sadece İtalya liginde değil, aynı zamanda kendi ülkesinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da ilgi odağı konumunda. Kulüple olan mevcut sözleşmesiyle ilgili belirsizlikler ise transfer piyasasında çeşitli söylentilere yol açıyor. Goal.com haberine göre .

ABD milli takımının eski kalecisi Kasey Keller, Goal.com'a verdiği röportajda Pulisic'in geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Keller, futbolcunun şu an kendini kanıtlamak için harika bir fırsata sahip olduğunu ancak yeni bir kulübe geçerken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Pulisic'e Milan gibi prestijli bir kulüpte kalmasını veya yalnızca kendisine tam güven duyan bir takımı seçmesini tavsiye etti.

Transfer piyasası ve sözleşme detayları

Christian Pulisic'in Milan ile olan sözleşmesi şu an 2027 yazına kadar devam ediyor. Buna rağmen, San Siro'da sözleşme uzatımı konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı. Bu durum, İngiltere Premier League'deki birçok kulübün ilgisini çekiyor. Daha önce Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcu için Britanya'ya dönüş seçeneği hala masada.

Milan kulübünde de ciddi değişiklikler bekleniyor. Takımın başına Massimiliano Allegri yerine Manchester United'ın eski hocası Ruben Amorim'in gelmesi beklenirken, yeni teknik direktörün planları Pulisic'in geleceğini doğrudan etkileyebilir. Keller'a göre Pulisic, Chelsea dönemindeki zorluklardan sonra kendisi için uygun bir ortam buldu ve burayı terk etmeden önce iyice düşünmeli.

Dünya Kupası katılımı ve fiziksel durum

ABD milli takımıyla Paraguay'a karşı oynanan maçta (4:1) hafif bir sakatlık yaşamasına rağmen Pulisic antrenmanlara geri döndü. Milli takım doktorları ve teknik heyet, onu sıradaki maçlara temkinli bir şekilde hazırlıyor. Mauricio Pochettino yönetimindeki takım için Pulisic'in sahada olması stratejik bir öneme sahip, çünkü o takımın ana yaratıcı gücü konumunda.

Kasey Keller'ın sözlerine göre Pulisic şu an bir "vitrin" (shop window) konumunda. Yani Dünya Kupası'ndaki her hareketi büyük kulüplerin gözlemcileri tarafından takip ediliyor. Ancak Keller, futbolcuyu acele etmemeye çağırdı: "Şu anki Milan'ın 90'lardaki güçlü takım olmadığını biliyoruz, ancak yine de dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Her şeye sıfırdan başlamak her zaman fayda getirmez", diyor eski kaleci.

Pulisic'in sonraki adımları hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük bir merakla bekleniyor. Eğer futbolcu Milan ile yeni bir sözleşme imzalamazsa, önümüzdeki transfer döneminde Avrupa devleri arasındaki ana mücadele nesnesi haline gelmesi kaçınılmaz. Şimdilik ise tüm dikkat, kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki başarılı katılımına odaklanmış durumda.

MilanChristian PulisicTransferABDFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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