Cristiano Ronaldo ve 2026 Dünya Kupası: Portekiz Efsanesinin Yeni Rolü Ne Olacak?

·6·Spor
Cristiano Ronaldo ve 2026 Dünya Kupası: Portekiz Efsanesinin Yeni Rolü Ne Olacak?

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'nda yer alması beklenirken, takıma sağlayacağı katkı ve sahada geçireceği sürelerle ilgili tartışmalar hız kazanıyor. Birçok uzman, 41 yaşındaki forvetin fiziksel durumu ve turnuva boyunca dayanıklılığının Portekiz'in şampiyonluk şansını nasıl etkileyeceğini analiz ediyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

İngiltere Premier League'in eski teknik direktörü, Portekizli uzman Carlos Carvalhal, Sky Sports'a verdiği röportajda Ronaldo'nun Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndaki rolü hakkındaki görüşlerini paylaştı. Carvalhal'a göre, Milli Takım teknik direktörü Roberto Martinez'in yıldız futbolcunun gücünü doğru yönetmesi, Portekiz'in başarısının anahtarı olabilir.

Dakika Yönetimi Stratejisi

Carvalhal, Cristiano Ronaldo'nun her maçta tam 90 dakika oynamak zorunda olmadığını vurguladı. Uzman, "Bana sorarsanız, teknik direktörün Cristiano'yu daha iyi yönetebileceğini söylerim. Onu her dakika oynatmak zorunda değil. Sonraki kritik maçlar için gücünü koruması gerektiğini anlamak lazım. Belki 60 veya 70 dakika oynaması yeterlidir," dedi.

Ancak, bu teorinin pratiğe dökülmesinde futbolcunun kişisel hırsları engel teşkil edebilir. Carvalhal, Ronaldo'nun kendini iyi hissettiğinde her zaman sahada kalmak ve şampiyonluk yolunda takımına %100 yardımcı olmak isteyeceğini ekledi. Bu noktada, futbolcu ve teknik direktör arasındaki karşılıklı anlayış ön plana çıkıyor.

Goal.com'un haberine göre, Roberto Martinez göreve geldiğinden beri Ronaldo'yu sürekli destekliyor. Buna rağmen, 2022 Dünya Kupası'nda Goncalo Ramos'un play-off aşamasında efsane forveti yedek kulübesine hapsetmesiyle ilgili anılar taraftarların hafızasında hâlâ taze. Martinez, kadro konusunda henüz kesin bir karara varmadığını ve rekabetin oldukça güçlü olduğunu belirtiyor.

Psikolojik Etki ve Liderlik

Yaşı ilerlemesine rağmen Cristiano Ronaldo, son 30 milli maçta 25 gol atmayı başardı. Bu durum, onun hâlâ yüksek seviyede olduğunun bir kanıtı. Carvalhal, Ronaldo'nun takım içindeki psikolojik etkisini özellikle takdir etti:

  • Kazanma mentalitesi diğer oyuncuları motive ediyor;
  • Ronaldo hâlâ Portekiz için en önemli figürlerden biri olmaya devam ediyor;
  • Deneyimi, genç futbolcular için büyük bir okul görevi görüyor.
Sonuç olarak her şey, Roberto Martinez'in cesaretine ve Ronaldo'nun değişen futbol gerçeklerini ne kadar kabul edeceğine bağlı olacak. Portekiz Milli Takımı dünya şampiyonu olmayı hedeflerken, Cristiano Ronaldo bile olsa her futbolcunun takım çıkarları doğrultusunda rolünü yeniden gözden geçirmesi gerekecek.

Cristiano RonaldoPortekiz2026 Dünya KupasıFutbolRoberto Martinez
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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