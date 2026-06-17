İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane'in Yerini Dolduracak Yeterli Forvet Yok

İngiltere Milli Takımı'nda ve dünya futbolunda klasik "9 numara", yani santrafor eksikliği yaşanıyor. Şu an Harry Kane milli takımın mutlak lideri olsa da, onun ardından gelen gençler arasında yeterli bir halefin görünmemesi uzmanları endişelendiriyor. Goal.com haberine göre .

Premier League'in eski yıldızı ve İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Stan Collymore, Goal.com'a verdiği röportajda bu sorunun temel nedenlerini açıkladı. Collymore'a göre, İngiliz futbol sisteminde Harry Kane seviyesinde bir varisin olmaması sadece bir tesadüf değil, modern futbol taktiklerinin ve genç futbolcuların sorumluluktan kaçmasının bir sonucudur.

Gençler neden forvet olmak istemiyor?

Collymore, son 15-20 yılda çoğu takımın üçlü hücum hattına geçiş yaptığını, bunun da saf santrafor pozisyonunun önemini değiştirdiğini belirtti. Antrenörlerle iletişim halinde olan eski futbolcu, ilginç bir durumu fark etti: Genç futbolcular artık santrafor olmayı istemiyor.

"Herkes kanat oyuncusu olmaya çalışıyor. Çünkü orada teknik becerilerinizi sergileme, merkeze sızma ve şut çekme imkanınız var ancak sizden sadece gol beklenmiyor. Santrafor ise sadece tek bir şeyle, yani attığı gol sayısıyla değerlendirilir. Bu da çok büyük bir sorumluluk ve baskı demek", diyor Stan Collymore.

İngiliz futbolu 1990'larda Alan Shearer, Ian Wright, Andy Cole ve Robbie Fowler gibi üretken golcülerle doluydu. Bugün ise sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada Robert Lewandowski, Karim Benzema ve Luis Suarez gibi efsanevi forvetler kariyerlerinin son aşamasına geldi ve onların yerini alacak yeni nesil oldukça yetersiz.

Erling Haaland — istisnai bir durum

Uzman, Manchester City yıldızı Erling Haaland'ı çağımızın eşsiz bir yeteneği olarak tanımladı. Haaland'ın Borussia Dortmund'da oynarken boşluklara koşan ve hızıyla gol atan bir forvet olduğunu, Manchester City'de ise kendini takım sistemine adapte ederek ceza sahası içinde topa tek dokunuşla kaleye gönderen bir "makineye" dönüştüğünü söyledi.

Harry Kane şu an 31 yaşında ve Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo gibi uzun süre üst düzeyde oynamayı hedefliyor. Eğer 5 yıl daha milli takımda oynamaya devam ederse, İngiltere'de yeni yeteneklerin yetişmesi için zaman olacaktır. Ancak şu an için genç milli takımlarda bile Kane gibi istikrarlı ve tehlikeli bir forvet dikkat çekmiyor.

Bu durum, İngiltere Milli Takımı için gelecekte ciddi sorunlara yol açabilir. Eğer sistematik olarak santrafor yetiştirilmezse, "Three Lions" Harry Kane'in ayrılışından sonra hücum hattında büyük bir boşlukla karşılaşacaktır.