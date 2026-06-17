Lionel Messi Hakkında Hakem Tartışması: Dünya Kupası'nda Hat-trick ve Kırmızı Kart Meselesi

·65·Spor
Lionel Messi Hakkında Hakem Tartışması: Dünya Kupası'nda Hat-trick ve Kırmızı Kart Meselesi

Dünya Kupası'nın açılış maçında Arjantin milli takımı, Cezayir'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Ancak maçın kahramanı olan Lionel Messi etrafında gelişen hakem tartışmaları, oyunun sonucundan daha fazla konuşuluyor. Inter Miami yıldızı tarihi bir hat-trick yapmış olsa da, birçok uzman onun oyundan erken çıkması gerektiğini düşünüyor. Goal.com haber veriyor.

Karşılaşmanın en tartışmalı anı, sekiz kez "Ballon d'Or" sahibi oyuncunun Cezayirli savunmacı Aissa Mandi ile karşı karşıya geldiği sırada yaşandı. Messi, rakibinin kaval kemiğine kramponuyla açıkça vurdu. Bu sert müdahale, Cezayir yedek kulübesinde ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Şaşırtıcı olan ise, hakem Simon Marciniak'ın sarı kart bile göstermemesi ve VAR sisteminin müdahale etmeyi uygun görmemesiydi.

Uzmanlar ve Hakemlikteki Farklı Standartlar

Bu durum, futbol dünyasında büyük yıldızlara hakemler tarafından ayrıcalık tanındığına dair teorileri yeniden gündeme getirdi. ESPN FC uzmanları Ale Moreno ve Nedum Onuoha, hakemlerin kararları karşısında şaşkınlıklarını gizlemediler. Moreno, bu pozisyonu "yüzde yüz kırmızı kart" olarak değerlendirirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da Messi'nin oyunda kalmasından memnun olduğuna işaret etti.

"Bu kesinlikle kırmızı karttı. Bu tür durumlar, büyük futbolculara farklı davranıldığına dair söylentileri doğruluyor. Kaleci Luca Zidane, Messi'nin şutunu kurtardığında Gianni Infantino'nun yüzündeki hayal kırıklığını gördük. Bu artık sadece spor değil, belirli bir yıldızın çıkarlarını korumaya benziyor," diye vurguladı Moreno.

Manchester City'nin eski savunmacısı Nedum Onuoha da bu görüşlere katıldı. Ona göre, yorumcular pozisyonun ciddiyetine dikkat etmek yerine Messi'nin performansını övmekle meşguldü. Onuoha'ya göre Messi, hata yaptığının farkındaydı ve sahada biraz endişelendi, ancak hakemlerin dikkatsizliği onu cezadan kurtardı.

Hakem Simon Marciniak'ın monitöre gidip pozisyonu izlememesi en büyük soru işaretlerini yaratıyor. Modern teknolojiler tam da bu tür bariz hataları düzeltmek için getirilmiş olsa da, dünya şampiyonlarının yer aldığı maçta nedense "çalışmadı". Bu durum, turnuvanın şeffaflığına dair şüpheleri artırıyor.

Sonuç olarak, Arjantin turnuvaya galibiyetle başlamış olsa da, bu galibiyetin gölgesinde hakem etiğiyle ilgili ciddi bir sorun kaldı. Lionel Messi için bu maç rekorlar gecesi olarak hatırlanacak, ancak futbol kamuoyu için bu, "yıldız ayrıcalığı" konusundaki bir başka acı ders oldu.

Lionel MessiArgentinaWorld CupVARFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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