Lionel Messi Rekorları Düşünmüyor: Rodrigo De Paul Kaptanın Fedakarlığını Övdü

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Lionel Messi Rekorları Düşünmüyor: Rodrigo De Paul Kaptanın Fedakarlığını Övdü

Arjantin milli takımının lideri ve kaptanı Lionel Messi bir tarihi başarıya daha imza atmış olsa da, onun için takım başarısı kişisel rekorlardan her zaman daha öncelikli. Dünya Kupası elemeleri kapsamında Cezayir'e karşı oynanan maçta hat-trick yaparak üç gol atan 38 yaşındaki forvet, formunun ne kadar zirvede olduğunu bir kez daha kanıtladı. Goal.com'un haberine göre.

Bu maçtaki başarısının ardından Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinin gol krallığı yarışında efsanevi Miroslav Klose ile eşitlendi. Her iki futbolcunun da artık 16'şar golü bulunuyor. Ancak Messi için bu rakamlar sadece bir istatistikten ibaret. Takım arkadaşı Rodrigo De Paul, kaptanın sahadaki ve soyunma odasındaki rolünden bahsederken onun mütevazılığını özellikle vurguladı.

Takım Ruhu Kişisel Çıkarlardan Üstündür

Rodrigo De Paul'un sözlerine göre, Lionel Messi asla kişisel başarıların peşinden koşmuyor. "Leo ile aynı takımda oynamak büyük bir ayrıcalık. Grubu nasıl yönettiği ve takıma nasıl liderlik ettiğiyle herkese örnek oluyor. Kişisel rekorları önemsemiyor, aksine takımın menfaatini ön planda tutuyor. Bu bizim için çok önemli ve hayranlık uyandırıcı bir durum", diye belirtti orta saha oyuncusu.

Inter Miami yıldızı, Cezayir maçında 80 dakika sahada kalarak gerçek bir ustalık dersi verdi. İstatistiklere göre, maç boyunca 57 kez topla buluştu, dört isabetli şut çekti ve %81 pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca takım arkadaşları için iki tehlikeli pozisyon yaratarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Arjantin milli takımının bir diğer üyesi ve Liverpool oyuncusu Alexis Mac Allister da kaptanın etkisini yüksek şekilde değerlendirdi. Mac Allister, Messi olmadan Arjantin'in daha güçlü olabileceğine dair tüm şüpheleri reddetti. Sosyal medya hesabında Messi hakkında konuşacak kelime bulamadığını ve onun takımın en önemli parçası olduğunu yazdı.

Şu anda Arjantin milli takımı, Katar'da kazanılan şampiyonluk unvanını korumayı ve üst üste ikinci kez dünya zirvesine çıkmayı hedefliyor. Lionel Messi gibi deneyimli bir kaptanın varlığı, "albiseleste"nin bu yoldaki temel silahı görevini görüyor. Özbekistanlı futbolseverler için de Messi'nin her maçı büyük ilgi uyandırıyor, çünkü onun her hareketi futbol tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Lionel MessiArgentinaFutbolDünya KupasıRodrigo De Paul
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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