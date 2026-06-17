Dünya Kupası'nın açılış maçında milli takımımıza karşı sahaya çıkacak olan Kolombiya milli takımı, futbol dünyasında arkasında büyük bir tarih ve güçlü bir kadro bırakan devlerden biridir. 2014 ve 2018 'Mundial'ları ile taraftarlarca yakından tanınan deneyimli yıldızlar, hala bu takımın temel taşı ve omurgasını oluşturmaktadır. Çoğu, kariyerlerindeki üçüncü Dünya Kupası'na katılmak üzere Kuzey Amerika topraklarına ayak bastılar.

Takım taktiksel olarak oldukça oturmuş bir yapıya sahip olup, ana oyun planı ünlü 'on numara' pozisyonu ve takım kaptanı etrafında kurulmuştur.

James Rodriguez liderliği ve Bayern yıldızının durumu

Kolombiya milli takımının sahadaki ana figürü ve gerçek orkestra şefi şüphesiz James Rodriguez'dir. Teknik direktör tarafından tercih edilen 4-2-3-1 taktik şeması, tam olarak Rodriguez'in yaratıcı hareketlerine göre uyarlanmıştır. Kanatlarda ise takımın en büyük silahı ve ana gol makinesi Luis Diaz görev yapmaktadır. İlginç olan şu ki, Almanya'nın Bayern kulübünde harika ve parlak bir sezon geçiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu, milli takım formasıyla henüz kulüpteki kadar yüksek seviyede ve etkili bir oyun sergileyemiyor.

Dünya Kupası elemeleri ise takım için oldukça zorlu ve beklenmedik sonuçlarla dolu geçti. Kolombiyalılar elemeler sırasında güçlü Brezilya'yı 2:1 mağlup ettiler ve 2024 Copa America finalindeki yenilginin intikamını Arjantin'den onurlu bir şekilde aldılar. Ancak beklenmedik bir şekilde Bolivya'ya karşı alınan (0:1) mağlubiyetten sonra takımda iç kriz başladı ve 6 maçlık galibiyet alamama serisi onları turnuvanın dışında kalma riskiyle karşı karşıya bıraktı. Sadece son turlarda Bolivya ve Venezuela karşısında alınan büyük zaferler onlara Dünya Kupası biletini getirdi. Mart ayındaki Fransa ve Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçlarındaki başarısızlıklar ise taraftarlarda hala endişe yaratıyor.

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla, Özbekistan milli takımının ilk rakibi olan Kolombiya'nın taktik şeması, teknik heyeti ve dikkat edilmesi gereken ana yıldızları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Muhtemel Kadro (4-2-3-1) Teknik Direktör: Nestor Lorenzo Ana Yıldız: Luis Diaz Kimi izlemeli ve gizli kahraman • Kaleci: Vargas

• Defans: Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica

• Orta Saha: Rios, Lerma

• Ofansif Orta Saha: Arias, Rodriguez, Diaz

• Forvet: Suarez • 60 yaşında, eski Swindon savunmacısı.

• Teknik direktör olarak ilk Dünya Kupası.

• Jose Pékerman'ın sadık öğrencisi.

• 1990 Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla oynadı. • 29 yaşında, Bayern (Almanya) kanat oyuncusu.

• Eski Liverpool futbolcusu.

• Kolombiya'nın en tehlikeli gol kaynağı.

• 2021 Copa America gol kralı. • Andres Gomes (24 yaş): Vasco da Gama forveti, hızlı ve tehlikeli.

• Jefferson Lerma: Crystal Palace temsilcisi, sahanın kirli işlerini yapan 'motor'.

Antrenörlük ekolü: Pékerman'ın 'evladı' Nestor Lorenzo

Kolombiya milli takımının başında 60 yaşındaki deneyimli uzman Nestor Lorenzo bulunuyor. Bu onun kariyerindeki beşinci Dünya Kupası olsa da, ilk kez teknik direktör olarak katılıyor. 1990 yılında futbolcu olarak Arjantin kadrosunda Mundial'de yer almış, antrenör olarak ise uzun yıllar efsanevi Jose Pékerman'ın yardımcılığını yapmıştır (2006'da Arjantin'de, 2014 ve 2018'de Kolombiya'da). Lorenzo, antrenörlük kariyerinde Pékerman'ın yerinin eşsiz olduğunu şöyle hatırlıyor:

«Jose benim için sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir baba gibi değerli bir insandı. Antrenörlük lisansını aldığım ilk günlerde beni milli takım teknik heyetine davet etmişti. Beni çok genç yaşlarımda, Argentinos Juniors kulübünün rezerv takımında oynadığım zamanlardan beri iyi tanıyordu».

Zor bir çocukluk geçiren yeni yıldız ve sahanın 'motoru'

Kolombiya kadrosunda Luis Diaz dışında taraftarların özellikle dikkat etmesi gereken yeni isim Andres Gomes'dir. Vasco da Gama kulübünün 24 yaşındaki forveti, milli takımdaki ilk maçında Meksika kalesine galibiyet golünü atarak kendini göstermeyi başardı. Çocukluk yılları oldukça zorlu ve tehlikeli bir ortamda geçti:

«Çocukluğum çok zor geçti. Gözlerimin önünde birçok arkadaşım öldürüldü, çoğu suç dünyasına girip yanlış yollara saptı. Ancak ailemizi böyle bir ortamdan sadece futbol kurtardı, biz her zaman futbolla nefes aldık», diyor genç yıldız.

Ayrıca takımda göze çarpmayan ancak saha merkezinde en ağır işleri yapan Jefferson Lerma var. Crystal Palace temsilcisi olan bu futbolcu, Richard Rios ile birlikte merkezde dengeyi sağlıyor. Rios yaratıcılık ve hücumdan sorumluyken, Lerma'nın görevi rakip atakları bozmak ve boş alanları kapatmaktır.

Zamin spor yorumcularının sonucu: Kolombiya milli takımı, deneyimli ve birbirini gözü kapalı anlayan bütünleşik bir mekanizma gibi. James Rodriguez'in akıllı pasları ve Luis Diaz'ın hızlı hücumlarının yarın milli takım savunmacılarımız için en büyük sınav olacağı kesin. Ancak rakibin istikrarsızlığı ve son zamanlardaki başarısızlıkları, temsilcilerimize onlardan puan almak için iyi bir fırsat sunuyor. Gençlerimize bu tarihi maçta başarılar dileriz!

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