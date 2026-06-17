Sebastien Desabre Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Sözler Verdi

·30·Spor
Sebastien Desabre Portekiz Maçı Öncesi Sürpriz Sözler Verdi

Dünya Kupası grup aşamasının başlamasıyla birlikte «Mundial» sahalarında gerçek anlamda şiddetli ve amansız mücadeleler başladı. K grubundaki ilk tur maçları sadece milyonlarca futbolseverin değil, aynı zamanda deneyimli spor uzmanlarının da odak noktası haline geldi. Özellikle Avrupa devi Portekiz milli takımına karşı oynanacak kritik maç öncesinde Kongo DR milli takımının teknik direktörü Sebastien Desabre basın toplantısına katılarak gelecek karşılaşma hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

49 yaşındaki deneyimli Fransız teknik adam, rakibin gücünü ve prestijini yüksek değerlendirse de, kendi takımının bu mücadeleye çok iyi hazırlandığını ve beklenmedik bir sürpriz hazırladıklarını gizlemedi.

«Underdog konumunda oynamak bize ek güç veriyor»

Milli takım hocası basın toplantısı sırasında futbolda her türlü sonucun alınabileceğini ve kağıt üzerindeki favoriliğin sahada hiçbir önem taşımadığını özellikle vurguladı:

«Milyonların oyunu işte bu yüzden güzel; hiçbir sonuç önceden garanti edilemez. Doğru, bugünkü maçta hangi milli takımın favori, hangisinin daha zayıf (underdog) olduğu herkes için gün gibi ortada. Sahaya ikinci sıradaki takım olarak çıkacağız ancak bu pozisyonda hareket etmekten çok keyif alıyoruz.

Turnuvadaki ilk adımımızı gezegenimizin en güçlü ve yetenekli milli takımlarından birine karşı atıyor olmamız üzerimizde ekstra bir psikolojik baskı yaratmıyor. Çünkü bu karşılaşma, grup aşamasındaki toplam üç maçtan sadece biri».

Aşağıdaki analitik spor tablosu aracılığıyla Kongo DR teknik direktörü Sebastien Desabre'nin 2026 Dünya Kupası turnuvasındaki temel stratejisini, gruptaki görevlerini ve taktiksel hedeflerini yakından inceleyebilirsiniz:

Kongo DR Milli Takımının Planı

Turnuvadaki Temel Hedef

Yarinki Maçın Taktiği

Antrenör Okulu ve Yaşı

• Baskıdan tamamen uzak hareket etmek


• Underdog rolünü verimli kullanmak


• Rakip yıldızlardan korkmamak

Sonraki Aşama: Play-off Bileti


Gereken Puan: 3 veya 4 puan toplamak


Rakipler: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan

• Yoğunluğu yüksek seviyede tutmak


• Fiziksel üstünlüğe güvenmek


• Sahanın her karışında mücadele etmek

İsim: Sebastien Desabre


Yaş: 49 yaşında


Uyruğu: Fransız teknik adam

«Hedefimiz play-off biletini almak»

Fransız teknik adam, öğrencilerinin yeteneklerini yüksek değerlendirirken, gruptaki diğer rakipler, özellikle Kolombiya ve Özbekistan milli takımlarına karşı oynanacak maçlarda da aynı hırs ve yoğunlukla oynayacaklarını belirtti:

«Bu büyük turnuvadaki temel görevimiz, grup aşaması engelini başarıyla geçip bir sonraki tur biletini almak. Bunun için hesabımıza en az üç veya dört puan yazdırmamız gerekiyor. Bu nedenle, bugünkü maçta olduğu gibi, daha sonra Kolombiya ve Özbekistan milli takımlarına karşı oynanacak karşılaşmalarda da aynı yüksek hız, fiziksel güç ve yoğun baskı ile galibiyet için savaşacağız».

Zamin spor yorumcularının sonucu:

Kongo DR teknik direktörünün maç öncesindeki bu sakin ve vakur düşünceleri, Avrupa devine karşı ciddi bir sürpriz hazırladıklarının göstergesidir. Fiziksel olarak güçlü olan Afrikalıların Portekiz'e karşı korkusuzca ve yüksek yoğunlukta oynama isteği, grup rakibimiz olan Özbekistan milli takımı için de rakiplerin gerçek gücünü ölçmek adına iyi bir fırsat olacaktır. Afrikalı temsilcilere bugünkü zorlu mücadelede başarılar dileriz!

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Sebastien DesabrePortekizDR Kongo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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