Dani Ceballos Real Madrid ile sözleşmesini feshetti: Orta saha oyuncusu memleketine dönüyor

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos, takımdan ayrılmaya çok yakın. Taraflar, mevcut sözleşmeyi karşılıklı anlaşma yoluyla feshetme kararı aldı. Bu karar, 29 yaşındaki futbolcunun serbest oyuncu statüsünde yeni bir takıma katılmasına olanak tanıyacak. Goal.com'un haberine göre, futbolcu Madrid kulübündeki son yılı için öngörülen maaşından feragat etmeyi de kabul etti. Goal.com haberi veriyor.

Dani Ceballos, 2017 yılında Real Betis'ten "Kraliyet Kulübü"ne transfer olmuştu. Bu süre zarfında Madrid formasıyla 215 maça çıktı ve 7 gol attı. İlk 11'in daimi bir parçası olamasa da, takımla birlikte üç Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere 15 prestijli kupa kazandı.

Ajax reddedildi, rota Sevilla

Hollanda'nın Ajax kulübü futbolcuyla ciddi şekilde ilgilenmişti. Amsterdam ekibi, deneyimli oyun kurucuyu kadrosuna katmak için her yolu denedi ancak Ceballos kariyerine İspanya'da devam etmeyi tercih etti. Temel hedefi, eski takımı Real Betis'e geri dönmek.

Real Betis yönetimi, futbolcunun Madrid ile olan sözleşmesinin resmen feshedilmesini bekliyor. Sevilla kulübünün altyapısından yetişen Dani Ceballos için bu transfer bir nevi "eve dönüş" olacak. Profesyonel futbol kariyerinin ilk adımlarını bu takımda atmış ve Madrid'e gitmeden önce 105 maçta görev almıştı.

Ceballos'un Madrid'den ayrılmasının temel nedeni, yeterli süre alamamış olmasıdır. Geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 23 maçta yer aldı ve sahada sadece 826 dakika görev yaptı. Bu durum, İspanya milli takım oyuncusu için yetersiz görüldü. Kariyerinde, Londra'nın Arsenal kulübündeki iki yıllık kiralık dönemi de önemli bir yer tutuyor; orada futbolcu İngiltere Kupası'nı kazanmıştı.

Önümüzdeki günlerde Real Betis'in Dani Ceballos transferini resmen açıklaması bekleniyor. Bu anlaşmanın, Avrupa arenalarında ve yerel ligde üst sıraları hedefleyen Endülüs kulübü için büyük bir güç katacağı şüphesiz. Ceballos ise tanıdık bir ortamda en iyi formuna yeniden kavuşma şansı yakalayacak.