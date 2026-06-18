Dünya Kupası'nda yeni sürpriz: Portekiz ilk turda puan kaybetti

Kuzey Amerika sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, ilk günlerinden itibaren beklenmedik ve şok edici sonuçlar sunmaya devam ediyor. Turnuvanın K Grubu 1. turu kapsamında oynanan Portekiz ve Kongo DR milli takımları arasındaki karşılaşma, futbol dünyasında gerçek bir sürprize dönüştü. Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'nun tarihindeki 6. Dünya Kupası'ndaki çıkış maçının, Avrupa devinin kolay bir galibiyetiyle sonuçlanacağı tahmin ediliyordu ancak Afrikalılar sahada gerçek bir irade sergilediler.

Maç öncesinde Kongo DR teknik direktörü Sébastien Desabre'nin vaat ettiği "sürpriz" gerçekleşti ve karşılaşma 1:1'lik çekişmeli bir beraberlikle sonuçlandı.

João Neves'in hızlı golü ve Yoane Wissa'nın cevabı

Karşılaşma Avrupalıların tam üstünlüğüyle başladı. Henüz maçın ilk dakikaları yaşanırken, yani 6. dakikada Portekiz'in yetenekli orta saha oyuncusu João Neves rakip kaleyi doğru hedefleyerek skoru açtı. Bu golden sonra birçok kişi Portekiz'in farklı galibiyetini bekliyordu.

Ancak ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala Afrikalılar büyük bir güçle ileri atıldılar. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+1. dakikada) Kongo DR milli takımının forveti Yoane Wissa, Portekiz savunmasının hatasını iyi değerlendirerek ağları sarstı ve durumu eşitledi. İkinci yarıda Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları ne kadar uğraşsalar da Kongo DR savunmasını aşamadılar.

Bu sürpriz maçın nihai sonucunu, gol atanları ve takımların tam kadrolarını aşağıdaki resmi spor tablosundan inceleyebilirsiniz:

Maç sonucu ve goller Portekiz Milli Takımı Kongo DR Milli Takımı Sıradaki tur takvimi (23 Haziran) • Maç sonucu: 1:1

• João Neves: 6. dakika (1:0)

• Yoane Wissa: 45+1. dakika (1:1) • Costa (GK), Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes;

• Vitinha, João Neves, Pedro Neto;

• Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. • Mpasi-Nzo (GK), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi;

• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutoussami;

• Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa. • Portekiz – Özbekistan

• Kongo DR – Kolombiya



• Not: Milli takımımız için kritik maç!

Sıradaki rakip — Özbekistan Milli Takımı!

Bu beklenmedik beraberlik K Grubu'ndaki durumu tamamen değiştirdi ve gruptan çıkma mücadelesini daha da kızıştırdı. Portekiz gibi güçlü bir milli takımın ilk turda puan kaybetmesi, şüphesiz grup arkadaşımız Odil Ahmedov'un "Portekiz maçı en kolayı olacak" şeklindeki cesur tahminlerinin yersiz olmadığını gösteriyor.

Şimdi grubun 2. turunda Portekiz Milli Takımı 23 Haziran tarihinde tam olarak bizim Özbekistan Milli Takımımızla sahaya çıkacak. İlk turda kahramanlık gösteren Kongo DR ise aynı gün Kolombiya Milli Takımı ile kozlarını paylaşacak. Temsilcilerimiz için Portekiz karşısındaki maç, şüphesiz grubun kaderini belirleyecek en önemli çarpışma olacak.

Zamin spor yorumcularının değerlendirmesi: Kongo DR milli takımı, dünya yıldızlarından oluşan Portekiz'i durdurabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu sonuç, Özbekistan Milli Takımı için çok iyi bir fırsat ve ek motivasyon olacaktır. Ronaldo ve takım arkadaşları ikinci turda tüm hırslarını bizden çıkarmaya çalışacaklar, ancak oyuncularımız doğru taktiği seçerse onlardan puan alınabileceği kanıtlandı. Portekiz'e karşı oynanacak tarihi maçta gençlerimize güveniyoruz!

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