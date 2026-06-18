ABD Milli Takımı Dünya Kupası'na Hazırlanıyor: Christian Pulisic'in Durumu ve Messi'nin Yeteneği

ABD milli takımı, Avustralya ile oynayacağı kritik maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda takımın sahip olduğu ana yıldız Christian Pulisic'in fiziksel durumu ve sahaya çıkma ihtimali, uzmanların ve taraftarların odak noktasında. Goal.com'un haberine göre, futbolcu şu anda sakatlığından kurtulma sürecinde. Goal.com haberi veriyor.

Kaliforniya'nın Irvine şehrinde gerçekleştirilen antrenmanlar sırasında takım oyuncuları Brenden Aaronson ve Antonee Robinson gazetecilerle bir araya gelerek takımdaki iç atmosfer hakkında konuştular. Pulisic'in kendisi üzerinde sıkı çalıştığını ancak henüz tam kadro antrenmanlarına katılmadığını belirttiler. Forvet oyuncusu son birkaç günü bireysel program dahilinde geçirdi.

Pulisic'in Sakatlığı ve Takım Ruhu

Antonee Robinson'ın sözlerine göre, takım Christian Pulisic'in sağlığına temkinli yaklaşıyor. «Sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu tam olarak bilmiyorum ama günden güne iyileşiyor. Hala birkaç günümüz var. Avustralya maçına hazır olamasa bile, yedek kulübesinde onun yerini doldurabilecek kaliteli futbolcularımız yeterli», diye belirtti savunmacı.

ABD milli takımı için Pulisic sadece hücum hattının ana gücü değil, aynı zamanda takımın lideridir. Daha önce Tim Weah onu dünyanın en iyi beş kanat oyuncusundan biri olarak tanımlamıştı. Bu nedenle, teknik heyet futbolcuyu turnuvanın sonraki aşamaları için saklama seçeneğini de değerlendiriyor. Turnuvanın uzun süreceği göz önüne alındığında, her oyuncu büyük önem taşıyor.

Messi'nin Yeteneğine Saygı

ABD'li futbolcular kendi maçlarına hazırlanırken, dünya futbolunun yıldızı Lionel Messi 'nin sergilediği yeni harika performansları da takip ediyorlar. Antrenman aralarında Amerikalılar, Arjantinli efsanenin sahadaki hareketlerine hayran kaldıklarını gizlemediler. Bu durum, takım içindeki genel futbol atmosferini daha da zenginleştiriyor.

Şu anda ABD milli takımı tüm dikkatini Avustralya ile oynanacak maça vermiş durumda. Takım kadrosunda rekabetin güçlü olduğu ve her futbolcunun şansını beklediği kaydedildi. Pulisic'in kadroya dönmesinin ise takımın hücum potansiyelini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Hatırlatalım, ABD milli takımı bu Dünya Kupası'nda yüksek hedefler gözetiyor; grup aşamasını başarıyla geçip play-off aşamasında da ilerlemeyi planlıyor. Takımın gelecek maçlarını ve oyuncuların durumuna dair haberleri sitemizden takip edin.