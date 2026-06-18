Thomas Partey Villarreal'den ayrılıyor: Ganalı orta sahanın geleceği belirsiz

Arsenal'in eski ön liberosu Thomas Partey, bu yaz serbest oyuncı statüsüne geçecek. İspanya ekibi Villarreal, futbolcu ile mevcut sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu kararın, Ganalı futbolcunun sadece kulüpteki kariyerini değil, profesyonel geleceğini de ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

The Athletic ve Sport gazetelerinin haberine göre, Villarreal yönetimi 2025 yazında Arsenal ile yolları ayrılan Partey'e bir şans vermişti. O dönemde taraflar, iş birliğini 12 ay daha uzatma maddesi içeren bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak İspanyol kulübü bu maddeyi aktif hale getirmemeyi tercih etti ve orta saha oyuncusu haziran ayı sonunda resmen boşta kalacak.

Saha içi sonuçlar ve soyunma odası atmosferi

Geçtiğimiz sezon boyunca Thomas Partey, Villarreal formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve takımın La Liga'da ilk üçe girmesine katkı sağladı. Buna rağmen, kulüp içindeki durum pek sorunsuz ilerlemedi. Edinilen bilgilere göre, takımın bazı üyeleri, futbolcunun özel hayatı ve çevresindeki tartışmalar nedeniyle onunla aynı sahada oynamaya karşı olduklarını belirttiler.

Villarreal Başkanı Fernando Roig başlangıçta futbolcuyu savunmuş ve masumiyet karinesinin kulüp için önemli bir değer olduğunu vurgulamıştı. Ancak hukuki sorunlar ve takım içi atmosferdeki baskı, kulübün nihai kararını etkilemiş görünüyor. Kulüp yönetimi artık Partey'siz yeni bir proje oluşturmaya hazırlanıyor.

Hukuki sorunlar ve uluslararası engeller

Goal.com'un haberine göre Thomas Partey, şu anda Birleşik Krallık'ta oldukça ciddi suçlamalarla yargılanmayı bekliyor. Hakkında şiddetle bağlantılı birkaç olayla ilgili ceza davası açıldı. Futbolcu tüm suçlamaları reddedip masum olduğunu vurgulasa da, ana duruşmalar Haziran 2027'ye planlandı. Bu durum, birçok Avrupa kulübünün onunla sözleşme imzalamaktan kaçınmasına neden oluyor.

Bu durum, futbolcunun Gana milli takımındaki katılımını da olumsuz etkiliyor. Takım kaptan yardımcısı olmasına rağmen, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki kritik maçları kaçırıyor. Özellikle Kanada giriş vizesinin reddedilmesi nedeniyle Panama maçında takım arkadaşlarına yardımcı olamayacak.

Mevcut şartlarda 31 yaşındaki Thomas Partey için yeni bir takım bulmak kolay olmayacak. Üst düzey kulüpler, onun sportif formundan ziyade, yargı süreçleriyle bağlantılı itibar riskinden daha fazla endişe duyuyor. Önümüzdeki aylar, Ganalı futbolcu için sadece spor açısından değil, aynı zamanda özel hayatı ve özgürlüğü açısından da belirleyici bir dönem olacak.