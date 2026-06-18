Harry Kane, Gary Lineker'ın Rekorunu Kırıyor: İngiltere ve Hırvatistan Arasındaki Drama

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası kapsamında Hırvatistan ile oynanan maçta tarihi bir başarıya imza attı. Deneyimli forvet, karşılaşma boyunca attığı gollerle efsanevi Gary Lineker'ın rekoruna ortak oldu. Bu maç sadece gollerle değil, VAR kararları ve sert mücadelelerle de hafızalara kazındı. Goal.com haberine göre .

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında Noni Madueke, ceza sahası içinde Luka Modric tarafından yere indirildi. Hakem Clement Turpin tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Harry Kane kendine has tarzıyla vurdu ancak Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic topu kurtarmayı başardı. Fakat sevinç uzun sürmedi: VAR incelemesi sonucunda kalecinin çizgiyi önceden terk ettiği ve Josko Gvardiol'ün ceza sahasına erken girdiği tespit edildi.

Tekrarlanan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çeviren Harry Kane skoru açtı. Goal.com'un haberine göre bu gol, milli takımın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel için turnuvada harika bir başlangıç sağladı. Ancak Hırvatistan ekibi, pes etmeye niyeti olmadığını kısa sürede gösterdi.

Rekorlar ve Sert Mücadele

Hırvat yetenek Martin Baturina, ceza sahası dışından gönderdiği isabetli şutla Jordan Pickford'un ağlarını sarsarak durumu eşitledi. Buna rağmen İngiltere ataklarını durdurmadı. Bayern forveti Harry Kane, hava topundaki üstünlüğüyle kafa vuruşu yaparak rakip kaleye ikinci golü gönderdi.

Bu gol, Harry Kane'in Dünya Kupaları'ndaki onuncu golü oldu ve böylece İngiltere milli takım tarihinin en golcü ismi Gary Lineker ile eşitlendi. Artık Kane, milli takımın mutlak rekor sahibi olması için çok yakın. Futbolcu, sadece penaltı ustası değil, aynı zamanda hava toplarında da tehlikeli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İlk yarının sonuna doğru oyunun temposu daha da arttı. 45. dakikada Petar Musa, İngiltere savunmasının hatalarını değerlendirerek skoru 2-2'ye getirdi. Heyecan dolu geçen ilk yarı taraftarlara gerçek bir futbol şöleni sunarken, Harry Kane adını İngiltere futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.