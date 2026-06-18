Ronaldo tüm tartışmalara son noktayı koydu: Lionel Messi tarihin en büyük futbolcusu

·33·Spor
Ronaldo tüm tartışmalara son noktayı koydu: Lionel Messi tarihin en büyük futbolcusu

Futbol dünyasının en uzun süren tartışmalarından biri sona eriyor gibi görünüyor. Brezilyalı efsanevi forvet Ronaldo, Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi hakkında beklenmedik ve kesin bir açıklama yaptı. Ona göre, artık dünya futbol tarihinin en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda hiçbir şüphe kalmadı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada Lionel Messi bir kez daha kahramanlığını kanıtlayarak rakip kaleye üç gol göndermeyi başardı. Inter Miami yıldızının bu hat-trick'i sadece takımına galibiyet getirmekle kalmadı, aynı zamanda şöhretini yeni bir seviyeye taşıdı.

Goal.com'un haberine göre, Portekiz'in A Bola gazetesine röportaj veren Ronaldo, Messi'nin performansına hayran kaldığını gizlemedi. Brezilyalı eski yıldız, "Dünyanın artık gerçeklerden kaçmayı bırakması ve onun tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu kabul etme vakti geldi" dedi. Sözlerine göre Messi, her sezonda ve her büyük turnuvada seviyesini kanıtlamaya devam ediyor.

Rekorlar ve tarihi sonuçlar

Kansas City'de oynanan bu maç, Lionel Messi için tarihi bir önem taşıdı. Bu, onun Dünya Kupaları tarihindeki ilk hat-trick'i olarak kayıtlara geçti. Bu gollerle Messi, turnuvadaki toplam gol sayısını 16'ya çıkardı. Bu sonuçla Ronaldo'yu geride bıraktı ve Almanya milli takımının eski forveti Miroslav Klose ile birlikte Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu unvanını paylaştı.

Ronaldo bu rekor hakkında konuşurken, bunu doğal bir durum olarak değerlendirdi: "Rekorlar kırılmak içindir. Messi gibi bir futbolcunun bunu başarması kimseyi şaşırtmamalı. Arjantin, mevcut şampiyon olarak konumunu layıkıyla koruyor". Belirtmek gerekir ki, bu galibiyet Arjantinliler için çok önemliydi çünkü Katar'daki Dünya Kupası'na Suudi Arabistan'a karşı alınan beklenmedik bir mağlubiyetle başlamışlardı.

Rakiplerin zıt durumları

Lionel Messi sakatlıktan dönüp yüksek sonuçlar elde ederken, ana rakibi Cristiano Ronaldo için durum biraz daha karmaşık seyrediyor. Portekiz milli takımı, Kongo DR karşısında 1-1 berabere kaldı. Bu maçta 39 yaşındaki forvet fırsatlarını değerlendiremedi ve üst üste dokuz büyük turnuva maçından beri gol atamadığı görüldü.

İki büyük futbolcunun şu anki durumları arasındaki fark, uzmanlar ve taraftarlar arasında Messi'nin üstünlüğü konusundaki fikirleri daha da güçlendiriyor. Brezilyalı Ronaldo'nun itirafı ise bu "GOAT" (tüm zamanların en iyisi) tartışmasına son noktayı koyabilir. Şu anda Arjantin milli takımı grubunda liderliği ele geçirmiş durumda ve şampiyonluk unvanını koruma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Lionel MessiRonaldoArgentinaWorld CupFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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