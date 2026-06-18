Kylian Mbappe Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Fransa milli takım kaptanı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, milli takım formasıyla atılan gol sayısı bakımından mutlak rekoru kırdı. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal ağlarına iki gol gönderen 27 yaşındaki forvet, Olivier Giroud tarafından kırılan rekoru yenileyerek ülke tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

MetLife Stadium'da oynanan karşılaşmada Fransa 3-1 galip geldi. Bu duble ile birlikte Mbappe'nin milli takım kariyerindeki gol sayısı 58'e yükseldi. Dikkat çekici olan nokta, oyuncunun bu başarıya henüz 30 yaşına gelmeden ulaşmış olmasıdır. Maç sonrası takım arkadaşları, ona sembolik olarak arkasında "58" numara yazılı özel bir forma hediye etti.

Goal.com'un haberine göre Mbappe, bu başarının ardından duygularını gizlemedi. Futbolcu, sosyal medya hesaplarından tüm takım arkadaşlarına, teknik heyete ve Fransa Futbol Federasyonu'na teşekkür etti. Forvet oyuncusu, "58 gol. Ülke tarihinin en golcü oyuncusu olmak, geçmişteki birçok büyük futbolcunun ardından benim için büyük bir onur. Önümüzde hala yapılacak çok iş var" diye yazdı.

Lionel Messi ve Miroslav Klose'nin rekoru tehlikede

Milli takım düzeyindeki rekoru kıran Mbappe, şimdi dünya futbol tarihinin en prestijli istatistiklerinden birine göz dikti. Şu anda Dünya Kupası finallerinde atılan gol sayısı bakımından Lionel Messi ve Miroslav Klose'ye yaklaştı. Bilgi olarak; Messi ve Klose'nin Dünya Kupaları'nda 16'şar golü bulunuyor.

Senegal maçındaki dublesinin ardından Mbappe'nin Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısı 14'e ulaştı. Uzmanlara göre, forvetin mevcut formu ve yaşı göz önüne alındığında, sadece Messi'nin rekorunu kırmakla kalmayıp bu sayıyı çok daha yukarı taşıması mümkün.

Fransa milli takımı, bir sonraki maçını önümüzdeki Pazartesi günü Philadelphia'da Irak milli takımına karşı oynayacak. Didier Deschamps'ın öğrencileri, bu maçta galip gelerek play-off konusunu erkenden çözmeyi hedefliyor. Grup aşamasının son maçı ise Norveç milli takımına karşı oynanacak.

Mbappe'nin bu başarısı sadece Fransa futbolu için değil, dünya spor kamuoyu için de önemli bir olaydır. Real Madrid'deki kariyerinin yanı sıra milli takımdaki bu verimliliği, onu çağımızın en güçlü futbolcusu ünvanı için temel aday haline getiriyor.